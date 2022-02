Trio rouba pizzaria e leva celular, aliança e documentos de vereador de Fortaleza

Câmeras de segurança flagraram o momento em que três homens assaltam clientes de uma pizzaria no bairro Joaquim Távora, na Capital, na noite desta quarta-feira (9). Entre as vítimas, está o vereador de Fortaleza pelo PDT, Iraguassú Filho.

As imagens mostram os suspeitos abordando os clientes, que ocupavam apenas duas mesas da área externa do estabelecimento no momento da ação, por volta das 22h30.

Na mesa com o vereador estavam um amigo advogado, acompanhado de um primo e um tio. O político teve o aparelho celular, carteira com documentos pessoais e a aliança levados. Na outra mesa, uma família com sete pessoas comemoravam um aniversário, segundo Iraguassú Filho.

"Geralmente quando volto do jogo gosto de comer uma pizza e frequentei por vários anos esse local, mas essa foi a primeira vez que isso aconteceu. É tenso, não desejo a ninguém passar por isso", disse o vereador ao Diário do Nordeste.

Ainda segundo ele, um boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia. Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse a Polícia Civil (PC-CE) realiza diligências para identificar e capturar os suspeitos do assalto. O caso é apurado pelo 4º Distrito Policial.