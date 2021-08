Três suspeitos de roubos são baleados pela Polícia durante perseguição em Fortaleza

Um grupo de quatro suspeitos de roubos no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, foi capturado na tarde desta quinta-feira (12). Três foram baleados após troca de tiros com policiais e foram encaminhados a unidades de saúde.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram baleadas dentro de um veículo durante acompanhamento tático de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Quatro estavam no veículo, incluindo uma adolescente de 13 anos.

Conforme o Sistema Verdes Mares apurou com testemunhas no local, teriam sido atingidos por disparos de arma de fogo o motorista e as duas pessoas que estavam no banco de passageiros, que seriam mãe e filha.

A abordagem policial que terminou com a captura e as vítimas baleadas ocorreu entre na altura entre a avenida Coronel Carvalho e a rua Deputado Matoso Fiho, no bairro Olavo de Oliveira.

Arma apreendida

Conforme a SSPDS, um revólver calibre .38, com quatro cartuchos deflagrados, foi apreendido na ocorrência, que segue em andamento. O procedimento policial será realizado no 10º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Mais informações serão repassadas após a conclusão do procedimento, informou a pasta. Denúncias sobre o caso podem ser repassadas no telefone do 10º DP, pelo número (85) 3101.4916

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia", diz nota da SSPDS.