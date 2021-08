Polícia descobriu crime de abuso sexual em clínica para mulheres no Crato a partir de bilhete

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) descobriu uma série de irregularidades em uma clínica de repouso para mulheres idosas e com problemas psiquiátricos, no Município do Crato, na Região do Cariri, a partir de um bilhete que denunciava a prática de abuso sexual. O diretor do estabelecimento foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (12).

"Chegou, há uma semana, uma mulher na Delegacia dizendo que a irmã dela estava em uma casa de saúde aqui no bairro Mirandão, no Crato, e que essa irmã tinha conseguido chegar até ela com um bilhete", conta a titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Crato (DDM), delegada Kamila Brito.

Kamila Brito Delegada da Polícia Civil A irmã foi até um CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), para uma consulta médica, levada pelo diretor dessa clínica, e disse que precisava falar com uma das irmãs dela, no Centro do Crato. Chegaram até a irmã, e ela, de forma escondida, entregou um bilhete. Ela dizia 'me tire daqui, socorro, estou sofrendo abuso sexual da pessoa de Fábio, diretor da clínica'.

A mulher retirou a irmã da casa de saúde, por recomendação da Polícia, e a levou para prestar depoimento pelo abuso sexual sofrido. A vítima foi encaminhada para realizar o exame de corpo de delito, que deu negativo. Mas, segundo a delegada, o crime não foi cometido com conjunção carnal e sim com atos libidinosos.

O depoimento da vítima motivou um pedido de prisão preventiva, que foi acatado pela Justiça Estadual. O mandado foi cumprido nesta quinta (12), contra Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, dentro da clínica que ele dirigia.

Legenda: Na clínica, a Polícia Civil constatou que todas as mulheres estavam aprisionadas em celas sem condições sanitárias Foto: Divulgação/ Polícia Civil

'Fiquei chocada', diz delegada sobre situação da clínica

Policiais civis que foram cumprir o mandado de prisão se surpreenderam com a situação da clínica e chamaram a delegada Kamila Brito para também presenciar o cenário em que viviam 33 mulheres, de 30 a 90 anos.

Kamila Brito Delegada da Polícia Civil Também fiquei chocada. O lugar não tinha qualquer condição física de estar com aquelas 33 mulheres ali. Eram quartinhos minúsculos, parecidos com celas. E elas ficavam trancadas, de cadeado. O local era fétido, tinha mau cheiro, não tinha ventilação, havia restos de comidas, cinco cachorros de médio porte, porcos. Então, realmente uma situação lastimável, que deixou a equipe consternada.

Diante da situação, Fábio Luna também recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de maus tratos e cárcere privado. E ainda será investigado pela Polícia Civil por crimes de apropriação de benefícios das vítimas.

Legenda: Clínica foi fechada pela Polícia Civil. Local tinha cães e porcos Foto: Antonio Rodrigues

A clínica funcionava há seis anos. A reportagem questionou à Secretaria de Saúde do Crato se existia autorização para o estabelecimento funcionar e se a Pasta tinha conhecimento daquela situação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Segundo a delegada Kamila Brito, o suspeito negou os crimes sexuais e alegou que o local era apropriado para manter as mulheres, assim como defendeu que elas tinham que ficar presas, não podiam ter banheiro e tinham que fazer as necessidades fisiológicas em baldes. A defesa de Fábio Luna não foi localizada para comentar as suspeitas.