Três CACs com registros cancelados são presos no Ceará com 14 armas de fogo

Além do arsenal, cerca de mil munições foram apreendidas.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
material armas e municoes apreendidas pela policia civil no cariri, com cacs que foram presos.
Legenda: No total, foram apreendidas 14 armas de fogo.
Foto: Divulgação/PCCE

Três Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores (CACs) foram presos em flagrante no Interior do Ceará nesta quinta-feira (27). Os homens estavam com registros cancelados pelo Exército Brasileiro e em posse de um arsenal (14 armas de fogo), além de munições de diversos calibres.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a 'Operação Cancellatus' foi deflagrada para combater as ações criminosas registradas na Região Sul do Estado. As prisões e apreensões aconteceram nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Várzea Alegre. As buscas seguem na tentativa de capturar outros quatro suspeitos.

Os suspeitos têm 40, 60 e 64 anos. As identidades deles não foram divulgadas, no entanto, a reportagem apurou que um deles já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio.

Com o trio, os policiais apreenderam sete pistolas, quatro revólveres e três espingardas. Durante os mandados de busca também foram apreendidos centenas de munições para o armamento.

De acordo com o delegado Robeilton Amorim, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Sul (Draco-Sul), os suspeitos "acabaram se envolvendo em situações criminais e tiveram os registros cancelados. Por exemplo, um deles tinha arma registrada em seu nome e a arma apreendida em propriedade na Zona Rural".

"Existiu uma troca de informações dando conta da existência de CACs na região do Cariri que estariam com os registros cancelados. Instauramos procedimentos para iniciar as investigações, oficiamos o Exército, que confirmou o cancelamento por crime de idoneidade. Todos eles foram notificados que estavam com registros cancelados. A operação consistiu em cumprir mandados contra sete CACs. As buscas continuam e as investigações estão em andamento"
Delegado Robeilton Amorim

Até o momento não há confirmação se os presos eram envolvidos com facção. Os homens foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

No total, foram apreendidas 14 armas de fogo.

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que com um trabalho de Inteligência coordenado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Sul (Draco- Sul) e Desarme, "a PCCE tomou conhecimento que os Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores (CACs) estavam com seus registros suspensos pelo Exército Brasileiro. Diante da situação, os investigadores solicitaram mandados de busca e apreensão".

Policiais foram aos endereços dos alvos da ofensiva e constataram a situação ilegal. Agora, o trio está à disposição da Justiça.

"A população pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar do Ceará (PMCE) repassando informações que auxiliem nas ações de segurança pública. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens, áudios, vídeos e fotos. Também é possível utilizar o serviço “e-denúncia” no site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos", conforme a Pasta.

ARMAS

Mais armas de fogo foram apreendidas no Ceará nas últimas horas. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), sete armas, sendo pistolas e revólveres de diversos calibres, quase sete quilos de maconha e em torno de um quilo de crack foram apreendidos no fim da tarde dessa quarta-feira (26).

foto de armas, celulares e demais objetos apreendidos pela policia militar do ceará nesta quinta-feira 27.
Legenda: Dois homens foram detidos e o material apreendido em uma fazenda localizada ao lado de uma fábrica, em Sobral.
Foto: Divulgação/PMCE.

Dois homens foram detidos e o material apreendido em uma fazenda localizada ao lado de uma fábrica, em Sobral.

"Após o recebimento de denúncias anônimas acerca da presença de indivíduos ligados a um grupo criminoso que atuaria em ataques nas cidades de Sobral, Groaíras e Cariré, e do local onde os indivíduos esconderiam armas e drogas, os agentes do CPRaio diligenciaram ao local. Ao chegarem à fazenda, os policiais se depararam com dois suspeitos que tentaram fugir pelo matagal, mas foram capturados. Durante a abordagem, um deles foi visto arremessando uma porção de droga. Na continuidade das buscas, os militares localizaram, enterrados, armas de fogo, grande quantidade de munições e entorpecentes armazenados em tambores e sacos"
PMCE

OUTRO CAC PRESO

Outro CAC já tinha sido preso nesta semana. O homem de 32 anos foi detido em Fortaleza durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por porte ilegal de arma de fogo.

Quando os policiais chegaram ao suspeito, o flagraram em posse de aproximadamente 190 ampolas, canetas e caixas de medicamentos para emagrecimento que seriam comercializadas ilegalmente.

Além dos remédios, foram apreendidas cerca de 300 seringas, 29 agulhas, 93 compressas, 12 recipientes com álcool, cartões magnéticos, máquinas para pagamento, documentos e uma quantia em dinheiro.

 

 

 

 

