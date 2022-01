Suspeito de latrocínio contra PM é preso em Fortaleza

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento na morte de um policial militar na madrugada desta segunda-feira (31), no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, o “Iceberg”, foi autuado pelo crime de latrocínio.

O policial, identificado como Antônio Cadorne Rodrigues Júnior, 34, estava com a namorada em um carro, quando foi abordado pelos suspeitos, que anunciaram o assalto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o agente reagiu, baleou um dos homens, mas foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A companheira do PM também foi ferida na ação, porém, foi socorrida.

Ainda conforme levantamentos policiais, um adolescente de 17 anos, que participou da ação criminosa, foi baleado e também socorrido. O jovem entregou o comparsa e onde a Polícia poderia localizá-lo. Apesar de encaminhado a uma unidade hospitalar, o adolescente não resistiu e morreu.

Os PMs seguiram em buscas e chegaram ao segundo suspeito. Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, 27, com passagens por homicídio doloso e porte e posse ilegal de arma de fogo, foi capturado em um imóvel, na Comunidade do Sossego, no Quintino Cunha, e conduzido para a sede do DHPP, onde foi ouvido. Na unidade policial, ele foi autuado em flagrante por latrocínio.

Nota de Pesar

Conforme a SSPDS, Antônio Cadorne Rodrigues Júnior, 34, ingressou na Polícia Militar do Ceará (PMCE) no ano de 2018 e, atualmente, trabalhava no 12º Batalhão da PMCE, em Caucaia.

"Neste momento de dor, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com os familiares e amigos e reconhecem os relevantes serviços prestados pelo militar à sociedade cearense", diz a Pasta em nota.