Soldador mecânico morre em acidente de trabalho no Complexo do Pecém
Funcionário trabalhava há cerca de dois anos na função.
Um soldador mecânico faleceu após sofrer um acidente de trabalho no Complexo do Pecém, no fim da tarde desta terça-feira (20). Nonato Rogevando da Silva Martins trabalhava há cerca de dois anos na função.
O funcionário da empresa Engemetálica, vinculada à operadora VLI Logística, estava atuando na manutenção da esteira de carvão no momento do acidente. Ele veio a óbito logo em seguida.
"O Complexo do Pecém manifesta sua solidariedade à família da vítima".
Em nota, o Complexo do Pecém ainda detalhou estar colaborando com as autoridades para apuração das circunstâncias do acidente.
A estrutura fica localizada em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza.