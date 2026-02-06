Recém-nascido é encontrado abandonado no lixo, em Icó, no Ceará
Criança foi encontrada dentro de um saco plástico.
Um bebê recém-nascido foi abandonado em meio a lixo, no terreno próximo a uma residência, no município de Icó, no interior do Ceará. A criança foi encontrada na manhã desta sexta-feira (6), após atrair moradores da região com seu choro.
Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra o momento em que a criança é localizada. O bebê, do sexo masculino, aparece enrolado em um saco plástico e chorando próximo ao muro do imóvel, em um local com muito lixo ao redor.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência, e que a criança não foi identificada formalmente.
Veja também
Criança foi socorrida para hospital
A criança foi socorrida para uma unidade hospitalar, ainda conforme a pasta, e um boletim de ocorrência foi registrado para investigação do caso. A Delegacia de Polícia Civil de Icó está responsável pelos trabalhos.