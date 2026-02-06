Diário do Nordeste
Seis pessoas são presas em operação contra exploração ilegal de jogos no Ceará

Os suspeitos foram detidos em Quixeramobim, Pedra Branca, e Fortaleza

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Dinheiro apreendido.
Legenda: Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie, veículos de luxo, uma espingarda, uma pistola, e munições.
Foto: Divulgação PCCE.

Seis pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) suspeitas de participação em um esquema criminoso envolvendo exploração ilegal de jogos do bicho

As capturas ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva, na manhã dessa quinta-feira (5), nos municípios de Quixeramobim, Pedra Branca e Fortaleza. 

Conforme as investigações, o esquema criminoso era voltado à coerção de agentes econômicos locais, como cambistas, operadores e comerciantes vinculados a apostas e jogos, visando forçar a migração compulsória ou adesão às plataformas pertencentes ao grupo criminoso. 

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os suspeitos realizavam ameaças e intimidações presenciais e remotas contra as vítimas, com imposição de "ordem" por integrantes de um grupo criminoso de origem paulista. 

Apreensões

Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie, veículos de luxo, uma espingarda, uma pistola, munições e outros materiais de interesse investigativo. Além disso, foi solicitado à Justiça o bloqueio de bens ligados aos investigados.

Os suspeitos presos devem responder pelo crime de extorsão. A PCCE segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema.

