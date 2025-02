Receita Federal encontra 133 kg de cocaína em contêiner de polpa de manga no Porto do Pecém

A Receita Federal (RF) apreendeu, na manhã desta terça (11), 133,5 kg de cocaína escondidos em um contêiner de polpa de manga congelada localizado no Porto do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. A carga ia ser enviada para Portugal, segundo desvendou a segunda fase da Operação Carcará 1.

Os agentes caninos Bachar Ithor, Saymon e Scooter atuaram durante a operação e detectaram que a droga estava dentro de pallets metálicos utilizados para sustentar a carga do contêiner.

O contêiner com a polpa de manga foi inspecionado após "trocas de informações entre as autoridades aduaneiras da Bélgica e do Brasil, resultando na ação dos servidores da Receita Federal, que realizaram procedimentos de inspeção não invasiva".

Veja também Segurança Criança está entre vítimas de triplo homicídio na Rosalina; dois presos são acusados por Chacina das Cajazeiras Segurança PF cumpre mandados em Fortaleza contra suspeitos de desviar R$ 100 milhões do Fundeb no RJ Segurança Vereador é denunciado pelo Ministério Público por torturar, ameaçar e ferir ex-companheira no Ceará

Quase 550 kg apreendidos em menos de uma semana

Essa é a segunda apreensão de uma grande quantidade de drogas em portos cearenses desde a última quinta-feira (6), quando a RF apreendeu 416 kg de cocaína no Porto do Mucuripe. Os entorpecentes estavam escondidos em uma carga de cera de carnaúba que ia ao Japão, e pararia na França.

No total, a Operação Carcará 1 apreendeu 549,5 kg de cocaína em menos de uma semana, "por meio do monitoramento constante de cargas do comércio exterior e técnicas modernas de análise de risco efetuadas pela Receita Federal".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.