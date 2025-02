Receita Federal apreende 416 kg de cocaína escondidos em contêiner no Porto do Mucuripe

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (6), 416 quilos de cocaína escondidos em um contêiner no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. A droga estava uma carga de cera de carnaúba, que tinha como destino o Japão, com previsão de parada na França.

Os entorpecentes foram encontrados somente durante um segundo escaneamento, já que no primeiro não foi encontrado indícios de contaminação da estrutura de transporte marítimo. Segundo a instituição, os criminosos utilizaram o método rip-on/rip-off, no qual o contêiner é aberto sem o conhecimento do exportador, para introduzir ilegalmente a droga.

Veja também Segurança Fortaleza tem queda de 16% nos homicídios no primeiro mês de 2025; Estado também tem redução Segurança Operação do MPCE interdita casa de show ligada à facção, em Fortaleza; administrador do local foi preso Segurança Acusada de matar o tio a pauladas após discussão familiar vai a júri em Fortaleza

O órgão de fiscalização desconfiou que algo poderia estar errado após o monitoramento dos agentes identificar um comportamento suspeito do motorista, que se evadiu do local.

Partindo da observação, as equipes da Divisão de Vigilância e Repressão da instituição realizaram uma nova análise do contêiner, revelando uma diferença em relação às imagens iniciais. Ao abrir a caixa, a Receita Federal encontrou os quilos de droga.

A ação integra a Operação Carcará1 e contou com o apoio de quatro cães farejadores. Os entorpecentes foram entregues à polícia judiciária, que deve dar continuidade às investigações, segundo a Receita Federal.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre caso à Companhia Docas do Ceará (CDC), que administra o Porto do Mucuripe. Em nota, foi informado apenas "que o assunto está sendo investigado pela Polícia Federal e Receita Federal".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.