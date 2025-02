Fortaleza tem queda de 16% nos homicídios no primeiro mês de 2025; Estado também tem redução

Se o ano de 2024 terminou com aumento de homicídios no Ceará e em Fortaleza no acumulado do ano, 2025 começou com redução de mortes violentas nos dois territórios. A Capital teve queda de 16,5% e o Estado, 5,3%, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na noite da última quarta-feira (5).

269 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - índice que engloba homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios (roubos seguidos de morte) - foram registrados no Ceará, em janeiro de 2025. Em igual período de 2024, foram 284 crimes.

Já em Fortaleza, a SSPDS registrou 66 CVLIs, no último mês de janeiro. No primeiro mês de 2024, foram 79 mortes violentas.

Entre as macrorregiões do Estado, o Interior Sul teve a maior redução de homicídios: 17,2%. Em janeiro de 2025, foram 53 Crimes Violentos Letais Intencionais; e em igual período do ano anterior, 64 mortes.

Já a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve uma pequena queda de homicídios (1,5%): foram 64 casos em janeiro último e 65, no primeiro mês de 2024.

A exceção das macrorregiões ficou para o Interior Norte, que teve aumento de 13,1% no número de homicídios. Em janeiro de 2025, foram 86 mortes violentas; e em igual período de 2024, foram 76 crimes.

O secretário da SSPDS, Roberto Sá, atribui a redução de homicídios ao "empenho dos servidores do Sistema de Segurança Pública, investimentos do Governo do Ceará, a integração entre os órgãos e a aplicação de estratégias focadas em gestão por resultado", afirma a Pasta.

"A Segurança Pública é um desafio no Brasil inteiro, e aqui no Ceará também é um desafio, mas com o empenho dos senhores e das senhoras (agentes de segurança); com o profissionalismo diário; com as condições de trabalho que estamos buscando dia e noite para que os nossos agentes de Segurança Pública trabalhem com dignidade, nós conseguimos reduzir progressivamente esses indicadores e assim trazer cada vez mais paz e tranquilidade para a nossa sociedade", declarou Sá.

Aumento de homicídios em 2024

O Ceará fechou o ano de 2024 com aumento de 10,2% nas mortes violentas. Ao todo, foram 3.272 vítimas ao longo dos últimos 12 meses, enquanto, em 2023, o Estado registrou 2.970 mortes do tipo - mesma quantidade de 2022.

A Região Metropolitana de Fortaleza foi a única macrorregião que teve queda de homicídios, no acumulado de 2024, na comparação com 2023: 2,9%. As outras macrorregiões do Estado tiveram aumento de homicídios, na comparação entre entre os dois últimos anos: em Fortaleza, o crescimento foi de 13%; no Interior Norte, 18,6%; e no Interior Sul, 15,1%.