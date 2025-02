Acusada de matar o tio a pauladas após discussão familiar vai a júri em Fortaleza

A Justiça do Ceará agendou a data para o júri de Rute de Sousa Cordeiro, acusada de matar a pauladas o tio após uma discussão familiar. O crime aconteceu há seis anos e meio, em Fortaleza. A ré nunca não respondeu ao processo presa e agora deve sentar no banco dos réus no próximo dia 31 de março, a partir das 8h30.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) assinada em setembro de 2018, Marciano de Sousa Cordeiro era mecânico e morreu "em face de golpes com pedaços de pau" após ter pedido para a sobrinha não agredir mais a mãe dela. Rute, enfurecida e "manuseando um pedaço de pau, atingiu-lhe a cabeça e mais, o lesionou com socos e pontapés".

Parentes da denunciada disseram que ela é "pessoa de índole agressiva, uma mulher perigosa" e que "andava ameaçando os próprios (parentes) dela, bem como sua genitora". Familiares relatam também que Rute tinha arma de fogo e seria membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A defesa da ré não foi localizada pela reportagem

TRIBUNAL DO JÚRI

Marciano chegou a ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas morreu três dias depois, em decorrência das lesões sofridas. Para o Ministério Público, Rute agiu por motivo fútil.

Em fevereiro de 2019 ela se tornou ré. No fim de 2023, foi pronunciada em decisão proferida na 2ª Vara do Júri de Fortaleza. Conforme a sentença de pronúncia, Rute, que agora passou a se chamar Don Ruan de Souza Cordeiro, deve sentar no banco dos réus pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

