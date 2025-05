Quem é a mulher que saiu da facção GDE após morte do marido e ingressou na cúpula do CV em Fortaleza

Uma mulher presa pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), no último dia 13 de maio, é apontada como uma integrante da cúpula da facção carioca Comando Vermelho (CV) nos bairros Barra do Ceará e Pirambu, em Fortaleza. Entretanto, até pouco tempo, ela integrava a facção cearense Guardiões do Estado (GDE), a qual abandonou após a morte do marido.

Taylane Manuela Vitoriano Ricardo, de 24 anos, foi detida por força de um mandado de prisão preventiva, cumprido por equipe do 33º Distrito Policial (33º DP), na residência da suspeita, na Barra do Ceará. Com ela, foi apreendido um aparelho celular.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza, da Justiça Estadual, em um processo que tramita sob sigilo de justiça. A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que Taylane Manuela se tornou uma integrante da cúpula do CV que atua nos bairros Barra do Ceará e Pirambu, com participação na lavagem de dinheiro da organização criminosa.

A prisão é decorrente de desdobramento da terceira fase da Operação Cashback, que foi deflagrada pela PCCE no dia 15 de abril deste ano, para desarticular um grupo criminoso que atua com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes conexos praticados no bairro Pirambu, em Fortaleza. Na ocasião, 14 suspeitos foram presos e R$ 5,1 milhões bloqueados das contas bancárias.

R$ 133 milhões foram bloqueados ou apreendidos em bens, nas três fases da Operação Cashback, que tem como objetivo "descapitalizar" a facção Comando Vermelho no Ceará.

Mudança de facção criminosa

Taylane Manuela Vitoriano Ricardo já foi condenada a uma pena de 11 anos e 3 meses de prisão, em outros processo, pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por decisão da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, de 12 de setembro de 2024.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) no processo, Taylane Manuela "fazia corre para a facção Guardiões do Estado" e, em uma disputa entre facções, o seu marido - que também seria integrante da GDE - foi assassinado.

O MPCE narra que Taylane "tomou conhecimento de que teria sido decretado a sua morte também" e, por este motivo, pediu proteção a dois integrantes da facção Comando Vermelho, Kilderson Damasceno da Silva e Vanderson Ruan de Lima Mesquita - que também foram condenados à prisão no mesmo processo.

Logo depois, Taylane teve um relacionamento amoroso com Kilderson da Silva e ascendeu na facção Comando Vermelho, assumindo posição de destaque na lavagem de dinheiro da organização criminosa que atua na Barra do Ceará e no Pirambu.

Guerra entre CV e GDE na região

As facções Comando Vermelho e Guardiões do Estado travam uma guerra sangrenta nos bairros Barra do Ceará e Pirambu, em Fortaleza. Foi a disputa que motivou uma chacina com quatro vítimas, na Barra, no último dia 6 de maio, em um ataque do CV a uma área dominada pela GDE.

Duas irmãs, influenciadoras digitais, também foram assassinadas em outra ação criminosa atribuída ao Comando Vermelho, na noite de 1º de maio. Como retaliação, um grupo ligado à facção Guardiões do Estado tentou cometer uma chacina, poucas horas depois.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que o bairro Pirambu é dominado pela facção Comando Vermelho, que também mantém uma célula atuante no Morro do Santiago, que fica na Barra do Ceará.

Em contrapartida, a célula instalada no Morro é cercada por grupos da GDE, que predominam no bairro da Barra do Ceará e se expandem até o bairro Parque Leblon, em Caucaia, depois do Rio Ceará. As disputas por território em toda essa região são quase diárias.