Quarto suspeito é preso por envolvimento em latrocínio de turista no Cumbuco

O quarto homem suspeito de envolvimento na morte de uma turista e nos disparos contra o companheiro dela na praia do Cumbuco, em Caucaia, foi preso na tarde desta segunda-feira (5). O homem, de 25 anos, foi capturado em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como latrocínio.

Conforme a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), o quarto suspeito é o condutor da motocicleta usada no crime. Após a ação criminosa, o homem trocou de blusa em uma via pública. As apurações da polícia ainda apontam que os suspeitos não levaram o dinheiro das vítimas, cerca de R$ 30 mil.

O caso aconteceu no último dia 29 de julho, em uma pousada. A vítima, uma mulher de 46 anos, natural de Macapá, morreu no local. Já o homem, de 38 anos, nascido no Reino Unido, foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde. Por conta dos ferimentos, ele corre o risco de ficar paraplégico.

Prisões de suspeitos

Com o cumprimento do mandado de prisão temporária, subiu para quatro o número de suspeitos presos por participação no roubo seguido de morte.

Os três primeiros suspeitos do caso foram presos na última terça-feira (30). Dois dos capturados têm passagem na Polícia: um, de 38 anos, por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico; já o outro, de 27 anos, tem antecedentes por tráfico de drogas. Há, ainda, um terceiro, de 22 anos, cuja ficha não foi informada.

O trio foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e deve responder por latrocínio.

Relembre o caso

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos chegaram em uma motocicleta a uma pousada, no Cumbuco, munidos de informações sobre um casal com uma grande quantia em dinheiro — a indicação é de que eles tinham R$ 30 mil em espécie, valor adquirido em uma casa de câmbio.

Ao localizar o casal, os envolvidos no crime tentaram roubá-los, mas as vítimas ofereceram resistência. Ambos foram baleados. O dinheiro não foi levado.

Durante a abordagem às vítimas, os criminosos utilizavam camisas de um mercadinho, vestimentas que foram descartadas depois, no veículo que deu apoio à dupla durante a fuga. A polícia acredita que as roupas foram usadas como disfarce para facilitar a aproximação.

As camisetas e um capacete foram apreendidos com um dos presos. A investigação ainda tenta identificar quem possa ter repassado a informação aos criminosos sobre a quantia portada pelo casal, e diligências seguem no intuito de capturar todos envolvidos na ação criminosa.