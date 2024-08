Britânico baleado em assalto no Cumbuco pode ficar paraplégico

O turista britânico de 38 anos baleado na praia do Cumbuco, em Caucaia, durante um assalto, afirmou que talvez nunca mais volte a andar. A declaração sobre o risco de ficar paraplégico foi dada por Philip Donald Eric Gray ao portal de notícias internacionais Daily Mail. A companheira dele, Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, natural de Macapá, morreu na pousada onde o casal estava hospedado.

Segundo a publicação, o Philip foi informado pelos médicos que poderia ficar incapacitado de andar depois que uma bala atingiu sua coluna. Ele sofreu três ferimentos à bala e está internado em um hospital aguardando uma cirurgia.

Britânico tentou proteger namorada durante assalto

Philip contou que "tentou desesperadamente" protegê-la dos disparos de arma de fogo.

"[O suspeito] disparou e errou, então disparou um segundo tiro e errou, e então mirou em Mary e eu fiquei na frente dela. Agarrei Mary e passei meus braços em volta dela para protegê-la", relembrou a vítima. "Eu sei que coloquei minha vida em risco, mas queria protegê-la porque a amava", completou Philip.

O casal foi surpreendido pelos assaltantes enquanto faziam o check-out no hotel na praia do Cumbuco, na tarde de segunda-feira (29). Eles iriam viajar para Macapá, cidade natal de Mary, onde planejavam se casar.

"Estávamos fazendo o check-out e eu estava finalizando nossa conta no balcão e estávamos prestes a sair e pegar um Uber às 16h quando um homem apareceu do nada e foi até minha noiva Mary e ele estava gritando em inglês 'me dê a sacola, me dê a sacola'", detalhou Philip.

Philip ainda comentou que os assaltantes pareciam já saber que eles estavam com dinheiro e desconfia de uma possível cúmplice.

"Acho que armaram contra nós porque se você olhar para a recepcionista ela quase não se mexeu, se ela estivesse com medo ela também teria ajudado", relatou.

Corpo de turista está sendo levado para Macapá

O britânico lamentou que não conseguiu se despedir da companheira. Conforme ele, o corpo está sendo enviado para Macapá, onde a família de Mary aguarda o translado.

"Agora não consigo sentir minhas pernas”, disse. "Ainda estou aguardando uma operação. Não tenho certeza do que vai acontecer, só sei que hoje o corpo dela está sendo transportado de volta para Macapá e não consegui me despedir", afirmou.

A bala que atingiu a vítima teria passado pelo braço e se alojado no corpo. Mary, que era estudante de psicanálise, deixa três filhos e um neto de três anos.

Philip afirmou que ele e Mary estavam juntos há quase seis anos e teriam se conhecido na internet.

“Ela veio para Londres há dois anos e nosso relacionamento floresceu a partir daí. Já estive no Brasil com ela no ano passado”, disse.

"Isso impactou muito não apenas a mim e minha família, mas também à família dela, porque estávamos planejando nos casar. Não parei de chorar desde segunda-feira. Só descobri ontem, por telefone, pela minha mãe, que ela faleceu", lamentou o britânico.

Prisões de suspeitos

Três homens foram presos na terça-feira (30), suspeitos de envolvimento no assalto. Dois dos capturados têm passagem na Polícia: um, de 38 anos, por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico; já o outro, de 27 anos, tem antecedentes por tráfico de drogas. Há, ainda, um terceiro, de 22 anos, cuja ficha não foi informada.

O trio foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e deve responder por latrocínio. Outros dois criminosos seguem foragidos.

Criminosos sabiam que casal tinha grande quantia em dinheiro

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos chegaram em uma motocicleta a uma pousada, no Cumbuco, munidos de informações sobre um casal com uma grande quantia em dinheiro — a indicação é de que eles tinham R$ 30 mil em espécie, valor adquirido em uma casa de câmbio.

Ao localizar o casal, os envolvidos no crime tentaram roubá-los, mas as vítimas ofereceram resistência. Ambos foram baleados. O dinheiro não foi levado.

Durante a abordagem às vítimas, os criminosos utilizavam camisas de um mercadinho, vestimentas que foram descartadas depois, no veículo que deu apoio à dupla durante a fuga. A polícia acredita que as roupas foram usadas como disfarce para facilitar a aproximação.

As camisetas e um capacete foram apreendidos com um dos presos. A investigação ainda tenta identificar quem possa ter repassado a informação aos criminosos sobre a quantia portada pelo casal, e diligências seguem no intuito de capturar todos envolvidos na ação criminosa.