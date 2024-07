Turista de Macapá e namorado britânico são vítimas de assalto em Cumbuco; mulher morre baleada

Um casal de turistas que estava hospedado em uma pousada na Praia de Cumbuco, na Grande Fortaleza, foi vítima de assalto e acabou baleado nesta segunda-feira (29). A mulher de 44 anos, natural de Macapá, morreu no local. Já o homem de 38 anos é estrangeiro do Reino Unido, e foi socorrido a uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), suspeitos chegaram na pousada já em busca do casal, alegando que as vítimas possuíam "uma grande quantia em dinheiro". Eles foram alvos de latrocínio.

Quando localizaram o casal, eles tentaram efetivar o roubo, mas as vítimas reagiram e acabaram baleadas. Os suspeitos tentaram levar uma quantia de quase R$ 30 mil, mas não conseguiram. O dinheiro foi entregue às autoridades e passará por perícia.

Diligências para localizar os suspeitos são feitas por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Latrocínio

O Diário do Nordeste apurou que os suspeitos inicialmente não encontraram o casal ao chegarem na pousada. No entanto, eles voltaram momentos depois e acharam os turistas.

A luta corporal começou dentro da pousada e terminou na rua, onde a mulher baleada morreu na hora e o seu namorado britânico ficou ferido à espera de socorro.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência para realizar os primeiros levantamentos.