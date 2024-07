Três homens são presos por envolvimento em latrocínio a casal de turistas com R$ 30 mil no Cumbuco

Três homens foram presos nessa terça-feira (30), suspeitos de envolvimento no assalto a um casal de turistas na praia do Cumbuco, em Caucaia. A mulher, de 46 anos, natural de Macapá, morreu no local. Já o homem, de 38 anos, nascido no Reino Unido, foi socorrido a uma unidade de saúde. Não há, ainda, informações sobre o quadro dele.

Dois dos suspeitos capturados têm passagem na Polícia: um, de 38 anos, por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico; já o outro, de 27 anos, tem antecedentes por tráfico de drogas. Há, ainda, um terceiro, de 22 anos, cuja ficha não foi informada.

As prisões foram efetuadas por equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Inteligência (DIP), do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

O trio foi encaminhado à sede da DHPP e deve responder por latrocínio.

Suspeitos sabiam que casal tinha 'grande quantia em dinheiro'

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos chegaram a uma pousada, no Cumbuco, munidos de informações sobre um casal com uma grande quantia em dinheiro — a indicação é de que eles tinham R$ 30 mil em espécie.

Ao localizar os dois, os envolvidos no crime tentaram roubá-los, mas as vítimas ofereceram resistência. Ambos foram baleados. O dinheiro não foi levado.