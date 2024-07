Motorista embriagado preso em flagrante teria tentado atropelar homem com quem discutiu em boate

Ângelo Victor Braga do Nascimento, de 18 anos, preso sob suspeita de crime de trânsito na Aldeota, teria protagonizado uma discussão dentro da boate onde estava, instantes antes do atropelamento. Conforme testemunhas, primeiro, o jovem chegou a tentar atropelar um desafeto específico, que estava a pé, na saída da casa de shows.

A defesa do suspeito nega que tenha havido qualquer atropelamento intencional e diz que " Ângelo Victor deseja auxiliar as vítimas e reparar os danos".

Populares contam que aparentemente o suspeito perdeu o controle da direção do veículo onde estava e vitimou outras pessoas que estavam na rua. Cinco ficaram feridos, e dois seguem hospitalizados, estando uma das vítimas com suspeita de traumatismo craniano.

DEPOIMENTO

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi autuado em flagrante após apresentar resultado positivo para a presença de álcool no sangue. A reportagem apurou que já na delegacia, Ângelo disse aos policiais que estava bebendo uísque dentro da boate e tinha se sentido mal.

Na versão do suspeito, ele saiu do estabelecimento e foi agredido por dois homens. Ângelo disse que entrou no carro para se desvencilhar das agressões, bateu no meio fio e capotou.

Ainda segundo a versão do preso, ele não lembra de mais nada do episódio, só tendo acordado ao ser retirado do veículo por bombeiros

Há informações de que dentre as vítimas há um homem que trabalhava como motorista de aplicativo, no momento do crime.

INVESTIGAÇÃO

Foram acionados para atender a ocorrência Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais civis, Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU.

O suspeito foi levado ao 2º Distrito Policial, unidade responsável pela investigação do caso, e teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

VEJA NOTA COMPLETA DA DEFESA:

"Nós, advogados do núcleo de direito criminal do escritório VP Advogados Associados, Dr. Vicente de Paulo, Dr. Mario Alex e Dr. Andre Cândido, responsáveis pela defesa de Ângelo Victor, referente às informações recentemente divulgadas sobre o caso de nosso cliente, vem esclarecer:

É de extrema importância que a versão dos fatos apresentada por nosso cliente seja ouvida, de modo a garantir uma cobertura justa e equilibrada do ocorrido.

Estão sendo veiculados, através de depoimentos extrajudiciais, erroneamente, a possibilidade de um atropelamento intencional. Contudo, informa-se que as acusações contra ele incluem infrações penais tipificadas nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, de natureza culpado e não dolosa.

Gostaríamos de destacar que, apesar das graves acusações, a verdadeira versão dos acontecimentos será apresentada e esclarecida no decorrer do processo judicial, com base em provas e testemunhos devidamente colhidos. Ângelo Victor deseja auxiliar as vítimas e reparar os danos.

A defesa do Sr. Ângelo Victor reitera sua confiança na Justiça e solicita a todos que respeitem o princípio da presunção de inocência, assegurado pela Constituição Federal, até que todos os fatos sejam devidamente apurados e julgados.

Nosso objetivo é garantir que a verdade seja apresentada de maneira clara e imparcial, contribuindo para uma compreensão mais completa".