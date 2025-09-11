Quadrilha é presa suspeita de aplicar golpes virtuais em Caucaia, no Ceará

Um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes virtuais contra instituições financeiras foi desarticulado pela Polícia Civil em operação realizada na última segunda-feira (8), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Quatro pessoas foram presas em flagrante.

Conforme levantamentos realizados pela Inteligência policial, o grupo comprava contas e cartões de crédito em nome de terceiros, utilizados em transações fraudulentas, além da movimentar valores por meio de transferências via Pix.

Durante as investigações, um homem de 30 anos, que já responde por homicídio; um homem de 26 anos, com antecedentes por atos infracionais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); além de uma mulher de 28 anos e um homem de 29 anos, foram identificados.

Casa de suspeito era "central" de crimes

Segundo informações da Polícia Civil, dois dos suspeitos chefiavam a associação criminosa e utilizavam a própria residência como central para as atividades ilícitas.

Já os demais integrantes ficavam responsáveis por captar pessoas dispostas a fornecer as próprias contas bancárias e repassar os produtos adquiridos de forma criminosa.

Os suspeitos foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, furto qualificado, estelionato e falsidade ideológica. Após os procedimentos, eles foram colocados à disposição da Justiça.