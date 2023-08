Procurador de justiça volta a ser preso por matar delegado no Ceará em 2008

O procurador de justiça aposentado Ernandes Lopes Pereira, de 73 anos, foi preso pela quarta vez por matar o delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Cid Júnior Peixoto do Amaral, que tinha 60 anos, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 2008.

A prisão ocorreu fora do Ceará e foi informada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que irá realizar coletiva de imprensa, para fornecer mais detalhes sobre a ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PC-CE, na manhã desta quinta-feira (3).

Na coletiva, a Polícia Civil também irá apresentar a prisão de outros dois foragidos - integrantes de um grupo criminoso - que também foram localizados fora do Estado.

Os três foragidos foram capturados em Brasília, no Distrito Federal, e no Município de Luziânia, em Goiás, com apoio das polícias Civil do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás (PCGO). Dois suspeitos já foram recambiados para o Ceará.

Condenação por morte de delegado

Ernandes Lopes Pereira foi condenado pela 1ª Vara da Comarca do Eusébio à pena de 16 anos de prisão, mas a defesa do procurador de justiça recorreu e a pena foi reduzida para 13 anos e 9 meses de prisão, no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A primeira vez que Ernandes foi preso foi em flagrante, após o crime, no dia 13 de agosto de 2008. A segunda e a terceira vez se deram em Brasília, em março de 2019 e março de 2021.

O procurador de justiça matou Cid Júnior Peixoto do Amaral com um tiro, na mansão do réu, na Lagoa da Precabura, no Eusébio. Os dois eram amigos de infância e ingeriam bebidas alcoólicas. Em primeiro depoimento, Ernandes alegou que o disparo foi acidental. O delegado morreu na presença da mãe e da esposa dele.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR