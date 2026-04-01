Policial é flagrado se masturbando ao lado de base móvel da PM em Fortaleza

Um policial militar foi flagrado se masturbando no Pirambu, em Fortaleza, e terá sua conduta investigada internamente na corporação. O fato ocorreu no último fim de semana e começou a repercutir nessa terça-feira (31).

O agente de segurança, cuja identidade ainda não foi revelada, estava próximo a uma base móvel da corporação no bairro quando cometeu o ato libidinoso.

#polícia #pm #pirambu #notíciastiktok #viralvideo #DiáriodoNordeste ♬ som original - Diário do Nordeste @diariodonordeste Um policial militar foi flagrado fazendo um o ato libidinoso no Pirambu, em Fortaleza, e terá sua conduta investigada internamente na corporação. O fato ocorreu no último fim de semana e começou a repercutir nessa terça-feira (31). O agente de segurança, cuja identidade ainda não foi revelada, estava próximo a uma base móvel da corporação no bairro quando cometeu o ato libidinoso. Em vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas, filmado por um morador da região, o PM aparece de pé, de cabeça erguida, ao lado de um carro, observando a movimentação no entorno enquanto pratica o crime. Em determinado momento da filmagem, ele chega a caminhar na calçada mexendo e expondo a própria genitália. De acordo com o Código Penal Militar, "praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar" é crime passível de prisão de seis meses a um ano. #notícias

Em vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas, filmado por um morador da região, o PM aparece de pé, de cabeça erguida, ao lado de um carro, observando a movimentação no entorno enquanto pratica o crime.

Em determinado momento da filmagem, ele chega a caminhar na calçada mexendo e expondo a própria genitália.

De acordo com o Código Penal Militar, "praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar" é crime passível de prisão de seis meses a um ano.

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Policial será investigado

Questionada pelo Diário do Nordeste, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que determinou a instauração de processo disciplinar para a "devida apuração do fato na seara administrativa".

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que um Inquérito Policial Militar será instaurado para apurar o caso.

"Paralelamente, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) irá instaurar um Conselho de Disciplina, que poderá resultar na exclusão do PM dos quadros da Corporação", pontuou a corporação.