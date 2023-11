Policiais militares derrubam motocicleta, perseguem e matam assaltantes em Fortaleza; veja vídeo

Policiais militares derrubaram uma motocicleta, perseguiram e mataram dois assaltantes a tiros, logo após um roubo, no bairro Passaré, em Fortaleza, na manhã da última terça-feira (21). Um vídeo mostra a abordagem policial. Com esse caso, pelo menos 125 pessoas já foram mortas em intervenções policiais, no Ceará, em 2023.

O vídeo mostra duas pessoas em uma parada de ônibus, às 5h40 daquele dia, quando dois suspeitos chegam em uma motocicleta e anunciam o assalto a um jovem. Um assaltante mostra uma arma de fogo e subtrai o aparelho celular e a mochila da vítima.

Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) aparece na imagem e atropela a motocicleta dos assaltantes, que se levantam e correm em direções opostas. Dois policiais perseguem os suspeitos a pé e atiram contra eles. As imagens não mostram os assaltantes reagirem.

Em nota, a PMCE afirma que "a composição deu ordem de parada, os suspeitos empreenderam fuga na motocicleta, tendo sido em seguida alcançados, no entanto, prosseguiram com fuga a pé. Houve perseguição e confronto. A dupla foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro José Walter, mas não resistiu aos ferimentos".

Segundo a Corporação, os suspeitos mortos realizavam uma série de assaltos no Passaré e, com eles, foram apreendidos um revólver calibre 32 e um simulacro de pistola. "A arma de fogo, simulacro, fatos e as vítimas foram apresentadas no 16° Distrito Policial", concluiu a nota.

Também procurada, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) informou que "instaurou procedimento disciplinar para apuração dos fatos na seara administrativa. O inquérito policial está sob responsabilidade do 16º Distrito Policial".

Casos de intervenção policial no Ceará

Esse é o segundo caso de intervenção policial com morte, em Fortaleza, nesta semana. Em outra ação da Polícia Militar, um adolescente de 16 anos foi morto com dois tiros nas costas, na Barra do Ceará, na Capital, na noite do último domingo (19).

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que a ocorrência no local resultou na apreensão de um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada. "Houve confronto e um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos, foi a óbito em posse do armamento. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial", disse a Corporação. A CGD também investiga o caso.

Com esses casos, chegou a pelo menos 125 o número de pessoas mortas em intervenções policiais, no Estado, em 2023. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) contabilizou 122 mortes, até o fim de outubro, segundo o último boletim mensal.

O ano inteiro de 2022 teve 152 mortes por intervenção policial no Estado; e até o fim de outubro, foram 129. Já o ano de 2021 terminou com 125 mortes; e nos dez primeiros meses, foram 108.