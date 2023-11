Adolescente de 16 anos é morto a tiros em ação policial na Barra do Ceará, em Fortaleza

Moradores de um conjunto habitacional na Barra do Ceará, em Fortaleza, acusam policiais militares de terem provocado a morte de um adolescente de 16 anos na noite do último domingo (19). O menor de idade foi atingido com dois tiros nas costas por PMs que já teriam chegado ao local disparando, denuncia um familiar.

"Ele se assustou e correu. Na hora que ele correu, a polícia começou a efetuar disparos. Ele recebeu um tiro e se segurou na parede. Depois, recebeu outro. Tipo uma execução", disse um parente da vítima ao Diário do Nordeste.

Ainda de acordo com o familiar, a vítima não estava armada e portava apenas um pacote de biscoito na mão. Ele garantiu que o adolescente não era envolvido com organizações criminosas e não possuía passagens pela polícia.

O parente também afirmou que o garoto tinha o sonho de ser jogador de futebol e treinava há cerca de seis meses no Ferroviário.

Abordagem filmada

Parte da abordagem foi filmada por uma testemunha e mostra os policiais carregando o adolescente, já ferido e desacordado, sob gritos de protesto da comunidade. As imagens ainda mostram um dos PMS agredindo um morador, que tentou socorrer o jovem. Em seguida, o agente dispara para o alto.

Ao ser baleado, o jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos agentes. Conforme o parente da vítima, o tempo de distância entre o conjunto habitacional e a UPA é de cerca cinco minutos. Segundo o familiar, parentes do garoto chegaram na unidade hospitalar antes dos agentes.

"Uma situação triste, a gente paga nossos impostos como cidadão pra ser tratado dessa forma. No momento que eles fizeram isso chegaram atirando em todo mundo, tinha criança, cidadão no meio da rua, poderia ter atingido mais pessoas. Eles não abordaram ninguém, já chegaram atirando, não perguntaram quem era quem, são covardes, a gente quer que a justiça seja feita", relatou uma testemunha, durante o sepultamento do adolescente, à TV Verdes Mares.

Polícia alega confronto e CGD investiga

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a ocorrência no local resultou na apreensão de um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada. "Houve confronto e um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos, foi a óbito em posse do armamento. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial", disse a corporação.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) comunicou que instaurou procedimento disciplinar para apuração do fato na seara administrativa, estando este em trâmite.