Delegado de Paraipaba é preso suspeito de violência doméstica contra esposa e filha

O delegado de Paraipaba foi preso, nesse domingo (19), suspeito de agredir a esposa e a filha, no município de Caucaia. Conforme a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), o suspeito foi afastado preventivamente.

A CGD ainda informou que um determinou a instauração de processo disciplinar em desfavor do homem, que não teve a identidade revelada pelo órgão. O inquérito policial está a cargo da Delegacia de Defesa Mulher (DDM).

Esse é o segundo caso que envolve um delegado do Ceará agredindo uma mulher, em novembro.

Delegado envolvido em confusão em Aurora

O delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Paulo Hernesto Pereira Tavares, flagrado agredindo uma mulher e preso por dirigir alcoolizado em Aurora, na Região do Cariri, foi solto em audiência de custódia realizada pela Justiça Estadual, em 13 de novembro.

Paulo Hernesto foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por dirigir automóvel sob efeito de álcool, em Aurora, em 11 de novembro. Naquela noite ainda, ele foi solto mediante pagamento de fiança de R$ 6,6 mil.

Em 12 de novembro, o Ministério Público do Ceará pediu pela prisão preventiva do suspeito, por discordar da fiança arbitrada pelo delegado plantonista. A Justiça acatou o pedido, e o servidor público foi preso de imediato por policiais civis, no Município do Crato, também no Cariri.

A CGD informou, em 15 de novembro, que determinou a juntada do material ao processo instaurado em desfavor do delegado Paulo Hernesto Tavares para apurar o episódio de agressão ocorrida no município de Aurora. O servidor permanece afastado das funções.