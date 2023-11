Câmera de segurança flagra assalto a entregador em Fortaleza; assista

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um entregador foi assaltado e teve a motocicleta levada no momento em que realizava uma entrega. O caso aconteceu no último sábado (18) no Parque Manibura, em Fortaleza.

Nas imagens, o entregador coloca a máquina de cartão para que o cliente possa realizar o pagamento no portão de casa, quando uma dupla se aproxima de moto.

O homem continua ao volante, enquanto a mulher desce armada com um revólver e anuncia o assalto. O cliente foge, fechando o portão, enquanto o entregador fica do lado de fora e coloca as mãos na cabeça, sem mostrar reação, se afastando lentamente.

A dupla fugiu nas duas motos logo em seguida. A Polícia Civil (PC-CE) informou que investiga o caso, mas reforçou a importância do registro de um Boletim de Ocorrência para repassar mais informações sobre o acontecimento.