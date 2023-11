Homem é preso por tentar estuprar e agredir mulher com garrafa e caco de vidro em Juazeiro do Norte

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (20), suspeito de tentativa de estupro em uma via pública do bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. Secretário de Segurança Pública e Cidadania de Juazeiro do Norte, Cláudio Luz afirmou que o caso também se trata de uma tentativa de feminicídio, que foi evitada pela Guarda Municipal e por moradores que presenciaram a violência. O homem utilizou garrafas e cacos de vidro para agredir a vítima.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi conduzido para a Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) e colocado à disposição da Justiça. A mulher foi socorrida e está sob cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Veja também

Ainda segundo o secretário, as equipes de segurança foram acionadas às 5h30 desta manhã. A ocorrência está em andamento.

"A partir da informação de populares, a Guarda Municipal atuou prontamente e evitou um feminicídio na cidade, que a situação podia rapidamente parar num feminicídio. O agressor foi preso. A mulher foi atendida pelo SAMU e o agrupamento Maria da Penha também esteve para prestar o auxílio a vítima. Ela se encontra agora na UPA e o agressor se encontra preso", disse.

Ocorrência

Conforme apuração da TV Verdes Mares, testemunhas relataram que o homem teria tentado estuprar a vítima e ela foi agredida por reagir à tentativa.

"Ele estava tentando agredir ela ainda [quando chegaram ao local], estava com a garrafa, tentando ainda bater na mesma, e a mesma tentado se defender. Daí, a gente conseguiu imobilizar ele, afastamos ela do local", informou o inspetor Isaac, da Patrulha Maria da Penha, à TVM.

"Desde quando a gente chegou [ao local da ocorrência], ela está falando que ele queria fazer sexo com ela e ela não queria. Daí, ele começou essas agressões. [...] Ela disse que não conhece, nunca viu ele. Que ele começou a segui-la", completou.

Segundo o agente de segurança, o homem também afirmou não conhecer a vítima, mas que ela tentou roubar o dinheiro dele e ele agiu em defesa.