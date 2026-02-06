Policiais envolvidos em inquéritos de morte passam de 'autores' a 'interventores', decide Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira (6) nas redes sociais que assinou um decreto mudando a forma como os policiais são tratados em inquéritos de lesão corporal ou mortes decorrentes de intervenções.

"Em vez de autor do crime, o policial passa a ser colocado como interventor, enquanto a outra parte sai de vítima, para opositor, até prova ao contrário", disse o governador.

O anúncio de Elmano acontece horas após cinco pessoas serem mortas em ação da Polícia na cidade de Monsenhor Tabosa, Interior do Estado.

"Sempre defenderei a lei, mas não aceito que policiais que arriscam a vida para proteger o cidadão tenham o mesmo tratamento que bandidos, e nem que bandidos tenham o mesmo tratamento que vítimas, em situações que mostrem intervenção policial legítima no enfrentamento ao crime" Elmano de Freitas Governador do Ceará.

A reportagem apurou que neste ano de 2026, até o momento, são pelo menos 34 mortos em intervenção policial. Ano passado, o número chegou a 200.

OCORRÊNCIAS RECENTES

Cinco pessoas foram mortas a tiros na madrugada desta sexta-feira (6) em Monsenhor Tabosa, no Sertão de Crateús. Segundo apuração da Verdinha FM, as vítimas morreram em um suposto confronto com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

A Polícia tomou conhecimento da situação ainda na noite dessa quinta-feira (5). Às 22h, um veículo modelo Toyota Corolla prata foi localizado se deslocando da cidade de Guaraciaba do Norte para Monsenhor Tabosa.

Segundo as autoridades, o carro estaria levando pessoas ligadas a uma facção criminosa para se encontrarem com outros suspeitos do mesmo grupo. Eles estariam planejando ataques no município de Independência.

O veículo foi interceptado na comunidade de Cruzetinha. Ao ser indagado sobre o motivo da viagem, o motorista confessou que foi contratado para transportar suspeitos até um imóvel em Monsenhor Tabosa, e tinha conhecimento das atividades ilegais do grupo.

Com base nessas informações, agentes da PMCE se dirigiram até o endereço, localizado no bairro Massapê. Ao chegarem, eles teriam sido recebidos a tiros por indivíduos que estavam na parte externa do imóvel.

Os policiais revidaram e cinco pessoas foram mortas. Elas chegaram a ser levadas para o hospital municipal, mas não resistiram.

Com o grupo, foram encontradas cinco revólveres, um artefato explosivo, além de munições deflagradas e intactas. Uma motocicleta também foi apreendida. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas para realizar a remoção do artefato.

Outra ocorrência divulgada já neste mês de fevereiro foi a ocasião na qual três suspeitos morreram em confronto com a Polícia em Itapipoca, também no Interior do Estado.

Os homens foram baleados após efetuarem disparos de arma de fogo contra a equipe do Raio durante uma abordagem.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação ocorreu após uma denúncia indicar que os suspeitos de crimes estariam escondidos na localidade de Nazaré. Durante a apuração, os três teriam tentado fugir após perceberem a presença da corporação, trocando tiros com os policiais.