Cinco pessoas são mortas a tiros em ação da Polícia, no Interior do Ceará

Cinco pessoas foram mortas a tiros na madrugada desta sexta-feira (6) em Monsenhor Tabosa, no Sertão do Crateús. Segundo apuração da Verdinha FM, as vítimas morreram em confronto com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

A Polícia tomou conhecimento da situação ainda na noite dessa quinta-feira (5). Às 22h, um veículo modelo Toyota Corolla prata foi localizado se deslocando da cidade de Guaraciaba do Norte para Monsenhor Tabosa.

Segundo as autoridades, o carro estaria levando pessoas ligadas a uma facção criminosa para se encontrarem com outros suspeitos do mesmo grupo. Eles estariam planejando ataques no município de Independência.

O veículo foi interceptado na comunidade de Cruzetinha. Ao ser indagado do motivo da viagem, o motorista confessou que foi contratado para transportar suspeitos até um imóvel em Monsenhor Tabosa, e tinha conhecimento das atividades ilegais do grupo.

Com base nessas informações, agentes da PMCE se dirigiram até o endereço, localizado no bairro Massapê. Ao chegarem, eles teriam sido recebidos a tiros por indivíduos que estavam na parte externa do imóvel.

Os policiais revidaram e cinco pessoas foram mortas. Elas chegaram a ser levadas para o hospital municipal, mas não resistiram.

Com o grupo, foram encontradas cinco revólveres, um artefato explosivo, além de munições deflagradas e intactas. Uma motocicleta também foi apreendida.

O Diário do Nordeste buscou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a PMCE para mais informações. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

*Estagiário sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari.