Marquise de lojas desaba no Centro de Fortaleza
Acidente aconteceu na madrugada e não deixou feridos.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A marquise de duas lojas desabou na madrugada desta sexta-feira (6) na rua Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, não houve vítimas.
Imagens do local mostram a estrutura de concreto ocupando toda a calçada dos estabelecimentos, assim como uma grande quantidade de ferro e entulho retorcidos.
A Defesa Civil de Fortaleza e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local para realizar os trabalhos necessários.
