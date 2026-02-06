Marquise de lojas desaba no Centro de Fortaleza

A marquise de duas lojas desabou na madrugada desta sexta-feira (6) na rua Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, não houve vítimas.

Imagens do local mostram a estrutura de concreto ocupando toda a calçada dos estabelecimentos, assim como uma grande quantidade de ferro e entulho retorcidos.

A Defesa Civil de Fortaleza e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local para realizar os trabalhos necessários.