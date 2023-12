Polícia identifica homem que matou técnica de enfermagem em Fortaleza; suspeito segue foragido

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) divulgou nesta terça-feira (12) a foto e a identificação do suspeito de matar uma técnica de enfermagem em Fortaleza no mês passado. Segundo as investigações, o criminoso se trata de José Leonardo da Costa Damasceno, conhecido como Leo ou Gordim.

O homem, de 20 anos, foi indiciado pelo crime de feminicídio e se encontra foragido. A PC-CE realizou a identificação após trabalho de inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme as investigações, ele atraiu a jovem de 20 anos para sua casa e a matou após ela se recusar a ter relações sexuais com ele. O corpo foi encontrado no bairro Sabiaguaba no dia 13 de novembro.

Morta após sair de festa

Maria Clara era natural de Rio Grande do Norte, e tinha ido a uma festa de funk no bairro Serrinha. Conforme amigos relataram à época do crime, ela saiu do evento por volta de 1h da manhã acompanhada por um homem e uma mulher. Ela passava mal e chegou a vomitar.

Legenda: Maria Clara era conhecida pelos amigos como uma menina tranquila Foto: Reprodução/Instagram

Uma amiga da jovem disse que ela chegou a mandar uma mensagem na mesma madrugada pedindo para ela abrir o portão de casa, mas não chegou a de fato retornar.

"Ela era uma ótima pessoa, de coração bom. Uma menina tranquila, que terminou os estudos. Não era de briga", desabafou a colega, que pediu para não ser identificada.