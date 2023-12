Grupo suspeito de fraudar licitações em mais de 20 municípios cearenses é alvo de operação

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou uma operação, nesta terça-feira (12), contra uma suposta organização criminosa suspeita de fraudar licitações em mais de 20 municípios cearenses.

Sob coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a Operação Fagos cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão, no Ceará e no Piauí.

Veja também

Agentes públicos e empresários estão entre os investigados. Mais detalhes da Operação serão divulgados em coletiva de imprensa organizada pelo MPCE, às 10h desta terça (12).