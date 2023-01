Polícia Civil apreende 148 kg de maconha em residência em Itaitinga, na Grande Fortaleza

Após uma denúncia, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) chegou a uma residência que servia para guardar diversos ilícitos, de um grupo criminoso, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No local, foram apreendidos 148 kg de maconha.

A apreensão aconteceu na tarde da última sexta-feira (27), mas foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) somente na noite de sábado (28). Ninguém foi preso, na ação policial.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação As composições da PC-CE, por meio da Delegacia Metropolitana de Itaitinga e do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), receberam denúncias sobre um imóvel no bairro Jabuti, utilizado para esconder objetos de furtos. Em diligências ao local, os policiais civis encontraram uma grande quantidade de entorpecentes armazenados na residência."

Ao todo, segundo a SSPDS, foram apreendidos na residência 148,9 kg de maconha, uma quantidade de cocaína, um notebook, um carro que seria utilizado pelo grupo criminoso envolvido no esquema, quatro celulares, uma balança de precisão e uma maleta de ferramentas.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Itaitinga. Um procedimento por tráfico de drogas foi instaurado, para subsidiar a investigação. Diligências seguem em andamento, para capturar os criminosos envolvidos com os ilícitos.

Legenda: Um carro que seria utilizado pelo grupo criminoso envolvido no esquema também foi apreendido pela Polícia Civil Foto: Divulgação/ SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo (85) 3377-1121, da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.

"As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", conclui.