Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Comerciante vai a júri nesta terça (2) por morte de jovem de 19 anos em Fortaleza

O julgamento já foi remarcado pelo menos seis vezes.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
fachada dhpp delegacia viatura pericia forense pefoce.
Legenda: O caso aconteceu próximo ao DHPP.
Foto: Arquivo DN/José Leomar

O comerciante Pedro Henrique Correia de Holanda finalmente deve sentar no banco dos réus na tarde desta terça-feira (3) e ser julgado pela morte da jovem Rochanny Lalesca da Silva Arruda. O crime aconteceu em Fortaleza há pouco mais de 12 anos.

Desde 2020, o júri vem passando por uma série de remarcações. Agora, a sessão está programada para começar às 13h15, na 1ª Vara do Júri. Pedro vai ser julgado por um Conselho de Sentença formado por sete populares, com nomes sorteados logo no início do júri.

A defesa do comerciante acredita que "o que estará em julgamento no plenário não é um homicídio doloso, mas os limites entre culpa e dolo no trânsito. A defesa afirma que transformar um acidente em assassinato é um erro jurídico grave e espera que o Conselho de Sentença reconheça a ausência de dolo eventual e de perigo comum, fazendo justiça ao caso concreto", disseram os advogados Pedro Henrique, Jader Aldrin e Igor Furtado.

OCORRÊNCIA FOI PRÓXIMA À DELEGACIA

O caso ocorreu na madrugada do dia 22 de novembro de 2013, na Avenida Aguanambi, próximo ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo documentos obtidos pela reportagem, Pedro Henrique dirigia uma caminhonete Hyundai Santa Fé quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro da via e colidiu.

Veja também

teaser image
Segurança

Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

teaser image
Segurança

Ceará deve abrir 5 mil novas vagas no sistema prisional, anuncia Elmano

Dentro do carro estavam o acusado, outro amigo dele, identificado como Pedro Victor Rocha, na época com 22 anos; e Rochanny. Ela estava no banco traseiro e morreu ainda dentro do veículo.

Rochanny tinha 19 anos na época do crime.

O delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, era plantonista no DHPP na época do acidente e estava de plantão quando ouviu um barulho “alto e prolongado de freada” e em seguida, o ruído causado pelo choque da camionete do acusado com o canteiro central da Avenida Aguanambi. Gutierrez e a equipe dele se dirigiram para o local do acidente, a poucos metros de onde estavam para tentar ajudar as vítimas.  

acidente deixa a jovem morta Rochanny Lalesca da Silva Arruda, de 19 anos, morta
Legenda: O acusado Pedro Henrique dirigia uma caminhonete Hyundai Santa Fé quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro da via e colidiu
Foto: Divulgação

Ao chegarem ao ponto da batida, o delegado e uma perita viram o condutor ainda tentando dar ré no veículo e fugir do local. Pedro Henrique foi impedido pela perita e pelos demais inspetores de tirar o carro do local. 

O delegado contou, em depoimento, que percebeu a gravidade do acidente pelos danos no veículo e quando notou que havia uma pessoa desacordada dentro da camionete. Como as portas estavam travadas, os policiais não conseguiram tirar a jovem de dentro do carro. 

As testemunhas afirmaram que Pedro Henrique apresentava “sinais claros de embriaguez”, com “forte odor etílico” “fala enrolada” e “trôpego”, assim como o outro homem que estava no carro. Uma garrafa de cerveja foi encontrada no porta-mala e no piso do veículo dois suportes de cerveja.  

FESTA EM CAUCAIA

Segundo a investigação, os dois homens afirmaram que tinham saído de uma festa em Caucaia. A jovem era amiga de Pedro Victor. Ela havia ido para a festa com uma amiga e se encontrado com os dois.

De Caucaia, eles foram para um bar no bairro Montese. De lá, após ingerirem bebida alcoólica, seguiram até o local onde ocorreu o sinistro. Pedro Henrique disse aos policiais, ainda no local da ocorrência, que era “fraco para bebida” e “acreditava ter apagado ao volante”.  

A jovem Rochanny só foi tirada do carro após atuação do Corpo de Bombeiros Militar. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da garota.

Após a confirmação da morte da jovem, os policiais civis deram voz de prisão a Pedro Henrique. Ele apresentava um corte na cabeça e ficou, sob escolta, por 24 horas em observação no IJF.  Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). 

No entanto, a informação de que ele havia ingerido bebida alcoólica e os depoimentos das testemunhas, levaram o Ministério Público do Ceará (MPCE) a sustentar que a conduta não poderia ser tratada como homicídio culposo no trânsito (quando não há intenção de matar). Para o MP, Pedro Henrique assumiu o risco de causar o acidente, configurando dolo eventual — situação em que o motorista, mesmo ciente do perigo, continua dirigindo em condições que podem resultar em morte. 

PROCESSO

Em julho de 2014, após ficar 8 meses preso, Pedro Henrique foi solto por força de um habeas corpus. 

Ao analisar o caso, em setembro de 2015, a magistrada Danielle Pontes de Arruda Pinheiro decidiu pronunciar o acusado. Para a juíza as provas testemunhais confirmaram a ingestão de álcool.

A defesa impetrou vários recursos na 1ª Instância e em tribunais superiores, mas todos foram negados.

A primeira data para o júri estava programada para 13 de outubro de 2020. No entanto, o julgamento não foi realizado, em razão da “necessidade de priorizar as ações penais com réus presos”.

Desde então, foram agendadas novas datas em 2022, 2023, 2024 e 2025. Agora, mais de uma década depois, familiares e amigos aguardam o julgamento que deve definir a responsabilidade penal do acusado pela morte de Rochanny Lalesca. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
fachada dhpp delegacia viatura pericia forense pefoce.
Segurança

Comerciante vai a júri nesta terça (2) por morte de jovem de 19 anos em Fortaleza

O julgamento já foi remarcado pelo menos seis vezes.

Redação
Há 32 minutos
poste pichado sigla comando vermelho, homem empurrando carrinho rua de fortaleza.
Segurança

Racha no CV: Polícia prende 'Shoyu', acusado de envolvimento em guerra interna de facção no Ceará

Duas pessoas foram assassinadas em menos de duas semanas.

Redação
Há 1 hora
Foto do acidente na Avenida Washington Soares
Segurança

Ciclista morre após colisão com carro conduzido por suplente de deputado estadual

Vitima teria sido arrastada por 2 km, segundo relato do irmão dela, em Boletim de Ocorrência (B.O).

Bergson Araujo Costa
02 de Fevereiro de 2026
Rua costeira com palmeiras altas, casas de telhado vermelho e um céu azul parcialmente nublado. A casa é a sede do Quartel dos Bombeiros em Icaraí, no Ceará.
Segurança

Bebê de 1 ano morre afogado em piscina na praia do Icaraí, no Ceará

Criança foi levada ao quartel dos bombeiros pela irmã adolescente e por um adulto, mas já chegou ao local sem sinais vitais.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Veículo de polícia militar estacionado na rua com árvores ao fundo e linhas de energia no céu, destacando a palavra 'POLICIA' na viatura.
Segurança

Mulher é presa suspeita de agredir o filho com panela de pressão, no Interior do Ceará

A ocorrência foi em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro do Norte.

Paulo Roberto Maciel*
02 de Fevereiro de 2026
Pedro Lobo.
Segurança

Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

Parlamentar foi conduzido para a delegacia da PF no aeroporto da cidade.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Governador Elmano de Freitas.
Segurança

Ceará deve abrir 5 mil novas vagas no sistema prisional, anuncia Elmano

Governador pediu rigor na revisão de apenados do Ceará.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE
Segurança

Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE no Ceará

Durante o cadastro, os novos membros enviavam fotos, 'vulgos', 'padrinhos' no crime e funções que desejavam exercer.

Geovana Almeida*
02 de Fevereiro de 2026
Cão farejador da Polícia Civil do Ceará está sentado à frente de uma mesa com dezenas de tabletes de drogas apreendidas, com painel ao fundo exibindo os logotipos da Polícia Civil, do Governo do Ceará e do Denarc.
Segurança

Polícia Civil prende homem e apreende 45 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante

O material ilícito estava escondido em um carro que vinha de Manaus para Fortaleza.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Foto mostra carro roubado usado por suspeitos mortos em confronto com a Polícia em Itapipoca.
Segurança

Três suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Itapipoca, no interior do Ceará

PMCE apreendeu armas de fogo, colete, munições e carro clonado na ocorrência.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
As imagens mostram uma viatura e uma base da Polícia Civil, durante uma prisão em Jericoacoara.
Segurança

Saiba quem é 'Coiote', preso em Jericoacoara e apontado como comparsa de chefe do CV no Pirambu

Irmão e primo do suspeito também são apontados como integrantes da facção carioca.

Messias Borges
01 de Fevereiro de 2026
pcce homens fardados policia civil ceara de costas.
Segurança

'Golpe do terreno próprio': corretora de imóveis é presa em Aracati

Pelo menos seis pessoas foram vítimas.

Redação
31 de Janeiro de 2026
carro viatura da pmce na rua.
Segurança

Homem é morto em suposto confronto com a Polícia em Jijoca de Jericoacoara

Uma arma, munições e maconha foram apreendidas.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Montagem com acusado de morte de Kauã em foto do dia do crime vestindo blusa azul. A seguinte imagem mostra o momento do acidente, mostrando carro e moto.
Segurança

Mãe de Kauã Guedes chora ao citar acusado da morte em depoimento: 'Acabou com a minha vida'

Maria Verônica Irineu de Oliveira foi ouvida em audiência na sexta-feira (30).

Mylena Gadelha
31 de Janeiro de 2026
Imagem de uma jovem mulher com cabelo castanho escuro, rosto sorridente e olhar para a câmera, em uma situação relacionada a um procedimento policial ou oficial.
Segurança

'Anja da Noite', suspeita de integrar facção na Grande Fortaleza, vai para prisão domiciliar

A mulher de apenas 20 anos e mãe de dois filhos é suspeita de atuar no tráfico de drogas em Horizonte (CE).

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Acidente.
Segurança

Caso do atropelamento e morte da médica Lúcia Belém em Fortaleza aguarda julgamento

O crime ocorreu em 2021, na esquina da avenida Dom Luís com a rua Coronel Jucá, no bairro Meireles.

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Foto do MPCE.
Segurança

MPCE cria força-tarefa para mutirão que avalia soltura de quase 2 mil presos

A medida do MPCE atende pedido da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça.

Bergson Araujo Costa
30 de Janeiro de 2026
presos policial penal blusa farda grades.
Segurança

CNJ mantém mutirão do TJCE para avaliar soltura de quase 2 mil presos

Falta de vagas em presídios no Ceará para abrigar internos que têm direito ao regime semiaberto é uma das justificativas usadas pelos juízes.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Janeiro de 2026
Médico sorridente da Humaniza Sertão com estetoscópio, sentado em mesa externa com bolsa médica, em paisagem do sertão.
Segurança

MPCE recebe novas denúncias contra médico preso por assediar aluna em Quixadá

O ex-professor passou por audiência de custódia nesta sexta-feira e teve a prisão preventiva mantida.

Matheus Facundo
30 de Janeiro de 2026
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais retiraram de circulação drogas, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares e balanças de precisão.
Segurança

Operação mira grupos criminosos e cumpre mandados no Ceará e outros estados

Cerca de 120 policiais civis participaram das diligências.

Redação
30 de Janeiro de 2026