Polícia apreende 400 kg de maconha e depósito de drogas é desativado em Fortaleza

Uma operação realizada pelas policiais civil e militar, em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), resultou na apreensão de quase 400 de maconha, além de centenas de psicotrópicos.

A ação policial foi realizada no fim da tarde de terça-feira (24), no bairro Parangaba.

Legenda: Psicotrópicos apreendidos Foto: Divulgação/SSPDS

Um homem, que seria o responsável por esse depósito, foi preso.

Detalhes do trabalho policial serão divulgados em coletiva de imprensa na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).