PF apreende 10 kg de cocaína em navio atracado em Fortaleza

A Polícia Federal apreendeu, na madrugada deste sábado (28), 10 kg de cocaína escondidos em compartimento de um navio cargueiro atracado em Fortaleza.

A droga estava distribuída em oito tabletes que estavam em duas bolsas. O material foi identificado pela tripulação do navio, através de fiscalização de rotina em um compartimento chamado caverna. O comandante do navio foi informado e acionou a Polícia Federal.

O navio, de bandeira de Malta, partiu da cidade de Vila do Conde (PA), atracou em Fortaleza no dia na quinta-feira (26) e tem saída prevista ainda neste sábado (28). A embarcação seguirá para Natal (RN) e, em seguida, irá para Europa.

A droga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não houve prisão na ocasião.

A PF investiga as circunstâncias do crime em Inquérito Policial. Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão.