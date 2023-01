Vídeo: assaltante dá 'voadora' e agride vítima na porta de casa, em Fortaleza

Câmeras de segurança flagraram um assalto na região da Praia do Caça e Pesca, em Fortaleza. A vítima, um homem de identidade preservada, chegava em casa quando foi abordado por assaltantes e agredido, mesmo sem reagir ao crime.

O roubo aconteceu na madrugada de 19 de janeiro deste ano e, segundo moradores da região, vem se repetindo com o passar das semanas. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso às imagens, que mostram a vítima sendo agredida com uma "voadora" por um dos criminosos.

Primeiro, a vítima é abordada por dois homens. Os suspeitos surgem correndo e começam a tomar os pertences. O popular não esboça reação. Mesmo assim, chega um terceiro suspeito dando uma "voadora" derrubando a vítima. Um quarto criminoso surge e também participa da fuga.

A reportagem conversou com moradores do Caça e Pesca, que reclamam da insegurança constante. De acordo com um popular, que terá a identidade preservada, os casos se agravaram nos últimos meses, desde que se acirrou a disputa entre facções na região.

"Algumas lideranças foram presas e outras mortas, então a outra facção tá tentando tomar o território e assaltando para marcar a área. Sempre são as mesmas pessoas, três, quatro pessoas. Levaram minha carteira, meu celular. Eu registrei o Boletim de Ocorrência e nunca deu em nada, só mais um caso que entrou para as estatísticas", disse o morador.

quem manda são os traficantes. Eu entrei em contato com o 22º Batalhão e eles me pediram para enviar um ofício relatando os problemas ou irem 10 moradores reclamar com o comandante. Mas os outros moradores têm medo" "Agora, no nosso bairro. Eu entrei em contato com o 22º Batalhão e eles me pediram para enviar um ofício relatando os problemas ou irem 10 moradores reclamar com o comandante. Mas os outros moradores têm medo"

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) afirma que o patrulhamento na região da Praia do Caça e Pesca é realizado 24 horas por dia pelo Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G) e Força Tática (FT) do 22º Batalhão Policial Militar (22º BPM) e por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

"A área conta ainda com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Regimento de Polícia Montada (RPmont), que intensificam a segurança quando necessário".

A PM ainda afirma que está sempre à disposição e pode ser acionada a qualquer momento por meio do telefone 190: "denúncias que possam levar à identificação e/ou captura de suspeitos na área podem ser repassadas pela população por meio do telefone 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp da SSPDS, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos".

