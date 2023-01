Homem que se passava por carteiro para roubar residências é preso em Fortaleza

Um homem de 24 anos foi preso nessa quinta-feira (26) no bairro Messejana, em Fortaleza, suspeito de cometer diversos roubos em residências da Capital. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Francisco Caio da Silva Vidal se passava por carteiro para cometer os crimes.

Conhecido também como “Caio Vuco Vuco”, Francisco Caio até então não possuía antecedentes criminais. A investigação aponta que ele cometeu uma série de roubos em imóveis residenciais nos bairros Lagoa Redonda, Sapiranga e Edson Queiroz.

Uniforme e crachá

A PC-CE detalhou que o suspeito se apresentava como carteiro e abordava as vítimas vestido com uniforme e crachá. Assim que a vítima atendia o infrator na porta de casa, ele e outros dois indivíduos anunciavam o assalto e roubavam produtos do imóvel.

Ele foi detido por meio de mandado de prisão expedido pela Justiça e conduzido à delegacia especializada. No momento da prisão, nada de ilícito foi encontrado com ele, segundo a PC-CE. As diligências continuam visando prender os demais envolvidos nestas ações criminosas.

