Professor de balé suspeito de estupro de vulnerável é preso em Iguatu, interior do Ceará

Cumprindo um mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) efetuou a captura de um homem de 32 anos suspeito de estupro de vulnerável no município de Iguatu, interior do Ceará, na última terça-feira (24). Durante a ação, os agentes apreenderam o celular e o computador do suspeito, que continham um enorme material pornográfico infantojuvenil, conforme relatado pela corporação.

Segundo investigações realizadas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu, os crimes teriam acontecido nos anos de 2019 e 2020, mas só foram denunciados no ano passado. Ainda segundo a apuração, o homem era professor de balé das vítimas e teria se aproveitado da proximidade com as mães das crianças, que tinham 11 anos na época, para cometer os crimes.

O fim da investigação permitiu que o mandado de prisão preventiva fosse solicitado ao Poder Judiciário. O suspeito, que não terá a identificação divulgada para preservar as vítimas, foi localizado e capturado em um imóvel da região.

Ao prendê-lo, os policiais encontraram o material pornográfico infantojuvenil.

Com a apreensão do conteúdo, ele também responderá pelo crime previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que pune o armazenamento desse tipo de material.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3441-0302, da DDM de Iguatu.

Aqueles que tenham informações, também poderão ligar para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.