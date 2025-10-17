Polícia apreende mais de 200 caixas de remédios vendidos por facção

Uma força-tarefa da Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu 25 mandados de prisão contra membros de uma facção criminosa suspeitos de venda ilegal de medicamentos sem prescrição no Estado, nesta quinta-feira (16).

A Operação "Ad Aeternum" ainda cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Aracati e Beberibe.

Entre os remédios estavam o risperidona, indicado para o tratamento de mania e transtorno bipolar, conforme a bula.

Dos mandados de prisão contra os faccionados, 15 foram contra pessoas que estavam em liberdades e 10 contra já recolhidas em unidades prisionais cearenses, de acordo com a PCCE.

Mais de 200 caixas apreendidas

Um total de mais de 200 caixas de medicamentos sem prescrição foi apreendido com dois homens, um de 49 e outro de 56 anos, em Caucaia. Outras apreensões ocorreram no mesmo município, que ainda teve duas prisões por tráfico de drogas e outra por desacato, calúnia e desobediência.

"As ações foram coordenadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e 1ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, pertencentes ao Departamento de Polícia Metropolitana. Mais de 200 policiais civis participaram da ofensiva", informou a pasta.