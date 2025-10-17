Diário do Nordeste
Justiça mantém prisão de advogado e empresário acusado de lavar dinheiro para 'Escobar brasileiro'

O réu é acusado de movimentar mais de R$ 40 milhões em cinco anos, apesar de declarar renda bruta de R$ 164 mil

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Segurança
Fachada do prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, com árvores na frente e pessoas entrando, em um dia ensolarado.
Legenda: Ele foi preso em abril de 2024 como parte da Operação Extramuros, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco)
Foto: Divulgação/TJCE

A Justiça do Ceará negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa técnica do advogado Adalto Sales de Matos Júnior. Ele é acusado de lavar dinheiro para favorecer financeiramente indivíduos ligados a facção criminosa Massa Carcerária/Tudo Neutro (TDN). A decisão foi proferida na última terça-feira (14).

Conforme consta em documentos obtidos pela reportagem, o réu foi preso em Várzea Grande (Mato Grosso) como parte da Operação Extramuros, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) em abril de 2024. Antes, ele atuava como advogado e empresário no ramo de alimentos e bebidas.

Durante as investigações, três pessoas jurídicas foram identificadas como associadas ao nome do acusado, embora apenas uma estivesse em atividade. Para as autoridades, Adalto Sales criou essa empresa como "fachada" para realizar movimentações ilícitas de valores que não condiziam com a renda declarada.

R$ 33 milhões
teriam sido movimentados pelo réu e outros acusados de integrar a organização criminosa, conforme contas bancárias analisadas pela Ficco, informou a Polícia Federal.

Em 19 de fevereiro, Adalto Sales foi ouvido sob custódia, e negou qualquer participação no esquema. Quase dois meses depois, em 15 de abril, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou as alegações finais em que solicita a condenação de Adalto Sales pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

É forçoso concluir pelo elevado grau de reprovabilidade que deve recair sobre quem integra a organização criminosa MASSA \ NEUTRO, fator que representa grave ofensividade social dada precipuamente as altíssimas somas de dinheiro envolvidas no financiamento a essa atividade criminosa prestadas pelos denunciados.
Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)
Em documento obtido pelo Diário do Nordeste

Atualmente, o denunciado segue preso preventivamente, enquanto aguarda a sentença ainda a ser proferida pelo Poder Judiciário do Ceará.

O que disse a defesa

Segundo a manifestação da defesa do acusado no processo, analisado pelo Diário do Nordeste, a demora na formulação de uma sentença condenatória, ou absolutória, é responsável por constrangimentos ilegais na manutenção da prisão.

A equipe também contesta a continuidade do cárcere, pois não avalia que os crimes cometidos pelo réu são graves o suficiente para justificar a medida, e define o processo criminal como "desprovido de suporte fático e jurídico".

O pedido foi negado pelo desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Para ele, "seria precipitado conceder a pretensão final almejada, sem antes ouvir a Autoridade Coatora e o Ministério Público".

Investigações do caso

O relatório da Ficco, obtido pelo Diário do Nordeste, detalha como a organização criminosa cearense, criada em 2021, "lavava" o dinheiro do tráfico de drogas, com escoamentos por todo o Brasil. Os alvos da investigação movimentaram mais de R$ 165 milhões, em 41 contas bancárias (entre pessoas físicas e pessoas jurídicas) - que foram bloqueadas pela Justiça Estadual com a deflagração da Operação Extramuros.

Segundo as investigações policiais, os investigados recebiam dinheiro nas contas bancárias para repassar para traficantes que atuavam na fronteira Brasil-Bolívia. O advogado morava próximo à fronteira, enquanto os médicos estudavam Medicina na Bolívia. É nesse contexto que Adalto Sales atuava.

Conforme a denúncia apresentada pelo MPCE, que serviu como base para as alegações finais, durante o período de abril de 2021 a outubro de 2021, Adalto movimentou, em suas contas, mais de R$ 5 milhões, sendo R$ 2.700.000,00 em crédito e R$ 2.800.000,00 em débitos.

R$ 12 milhões
É o valor estimado movimentado pelo réu entre outubro de 2021 e agosto de 2022, consistindo em R$ 6.130.933,93 em créditos e R$ 6.120.862,60 em débitos.

O documento também destaca que "entre os anos de 2018 e 2023, as contas associadas ao CPF de Adauto movimentaram mais de R$ 40 milhões. No entanto, a renda bruta declarada por ele durante todo esse período foi de apenas R$ 164.673,87".

É válido mencionar que, por conta da suposta empresa de compra e venda de bebidas e alimentos, é dito que o réu viajou constantemente à Bolívia para negociar. A fronteira com o País estrangeiro, segundo o relatório da Ficco, era utilizada pelos criminosos para traficar armas e drogas para o Brasil. Isso levou a Justiça a crer que Adalto conhecia o esquema criminoso, e que, conforme relatórios fiscais fornecidos pela Polícia Federal (PF), também participava das ações.

Ligações com a 'Massa Carcerária'

Nas investigações conduzidas pelas Forças de Segurança, foi revelado que Adalto Soares recebeu cerca de R$ 125 mil para Francisco Thiarlle Oliveira Batista, apontado como o principal operador financeiro da facção criminosa Massa Carcerária.

Francisco Thiarlle teria, sozinho, movimentado R$ 8,3 milhões, enquanto a irmã, mais R$ 1,6 milhão, entre 2018 e 2022. Movimentações suspeitas, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para duas pessoas que trabalhavam como conferentes de carga e descarga.

A irmã de Francisco Thiarlle, Diemes Batista, também participava do esquema criminoso. Segundo documentos obtidos pela reportagem, ela realizou transações financeiras com a empresa Fortaleza Big Holding LTDA - que foi investigada na operação The Fallen, da PF, por ter relação com o narcotraficante Sergio Roberto de Carvalho, o 'Major Carvalho', também conhecido como 'Escobar brasileiro'.

O processo também aponta que Adalto enviava dinheiro para Arthur Wágner Silva de Paula, nome falso utilizado por Francisco Jefferson Silva de Paula, o 'Irmão F', considerado o número 1 da Massa, que também está preso. Ele também teria sido beneficiário do Auxílio Brasil e do Bolsa Família.

"Adalto Sales recebeu diversos créditos de empresas do ramo de baterias automotivas e há várias movimentações de crédito realizadas com pessoas jurídicas que, provavelmente, não existem de fato, além de serem apontadas operações injustificadas, o que evidencia a irregularidade das operações financeiras", completa o relatório da Ficco.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues

