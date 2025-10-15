Idosa morre em aeroporto de Fortaleza após passar mal
Ainda não informações sobre o que teria causado o mal-estar na passageira
Uma idosa de 63 anos morreu no aeroporto de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (15), após passar mal. A vítima é natural de Quixadá, Interior do Ceará.
A mulher estava na sala de embarque quando morreu, segundo a Fortaleza Airport, por meio de nota ao Diário do Nordeste.
Segundo a empresa, a equipe médica do aeroporto prestou imediatamente os primeiros socorros, porém, infelizmente, a passageira não resistiu e veio a óbito.
“O aeroporto manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da passageira”, lembrou a Fortaleza Airport.
A reportagem também entrou com contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), solicitando mais detalhes sobre o caso à Pefoce e aguarda retorno.