Idosa morre em aeroporto de Fortaleza após passar mal

Ainda não informações sobre o que teria causado o mal-estar na passageira

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Imagem externa do aeroporto de Fortaleza.
Legenda: A idosa é natural de Quixadá e tinha 63 anos.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

Uma idosa de 63 anos morreu no aeroporto de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (15), após passar mal. A vítima é natural de Quixadá, Interior do Ceará.

A mulher estava na sala de embarque quando morreu, segundo a Fortaleza Airport, por meio de nota ao Diário do Nordeste.

Segundo a empresa, a equipe médica do aeroporto prestou imediatamente os primeiros socorros, porém, infelizmente, a passageira não resistiu e veio a óbito.

“O aeroporto manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da passageira”, lembrou a Fortaleza Airport.

 A reportagem também entrou com contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), solicitando mais detalhes sobre o caso à Pefoce e aguarda retorno.

Imagens do carro e populares tentando ajudar o homem que ficou sob o veículo.
Segurança

Motociclista morre após ser atropelado e prensado em calçada por caminhonete, em Fortaleza

O condutor da caminhonete perdeu o controle e atropelou a vítima

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Suspeito José Dumas Carneiro Filho, conhecido como
Segurança

Draco prende chefe da 'Massa' suspeito de homicídios, extorsões e tráfico de drogas em Fortaleza

O suspeito foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (13), em Aquiraz, enquanto voltava para a Capital

Redação
15 de Outubro de 2025
Foto de Alex Gardenal de blusa azul e preso.
Segurança

Alex Gardenal é preso por suspeita de 'saidinha' bancária em Fortaleza

Homem cumpriu pena por quase 20 anos por crimes como sequestros e assaltos

Matheus Facundo
15 de Outubro de 2025
idoso atropelamento bairro cais do morto hilux advogado suspeito indiciado policia civil investigacao
Segurança

Justiça do Ceará nega prisão de advogado indiciado por matar e omitir socorro a idoso atropelado

Veja vídeo do momento em que a vítima é atingida pela Hilux

Emanoela Campelo de Melo
15 de Outubro de 2025
Imagem da abordagem da Guarda Municipal de Fortaleza.
Segurança

Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

O suspeito estava acompanhado de outro homem durante a abordagem policial

Bergson Araujo Costa
15 de Outubro de 2025
vitimas violencia nuavv acolhimento acolhidos especial diario do nordeste
Segurança

'Mãos que protegem': núcleo do MP acolheu mais de 12 mil vítimas de violência no Ceará

Emanoela Campelo de Melo
15 de Outubro de 2025
Fachada do Fórum da cidade de Sobral, onde acontecem audiências.
Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem

Matheus Facundo
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do momento em que o agressor encontra o cachorro.
Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; polícia procura agressor

Animal foi atingido com 27 pauladas até a estaca se despedaçar

Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025
Imagem de viaturas da polícia militar estacionadas na rua, com árvores e fios de energia elétrica ao fundo, durante o dia. Veículos como esse foram usados pelos PMs enquanto cometiam os atos criminosos
Segurança

7 PMs investigados por integrar organização criminosa têm pedidos de liberdade negados pela Justiça

O grupo praticava extorsão e fornecia "vantagens" a pessoas ligadas ao crime organizado, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará

Paulo Roberto Maciel*
14 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com policiais militares investigados por corrupção e extorsão em Fortaleza. Há armas de fogo e munições em cima de uma mesa.
Segurança

PMs entravam em comunidade de Fortaleza apenas para receber propina, diz investigação

A investigação contra o esquema criminoso resultou na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 16 PMs, que foram presos em julho deste ano

Messias Borges
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.
Segurança

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Bergson Araujo Costa
13 de Outubro de 2025
Mão carimba certidão de nascimento em cartório.
Segurança

Cartório de Fortaleza é investigado por desviar R$ 2,7 milhões em 8 anos

Os valores deveriam ser repassados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MPCE

Redação
13 de Outubro de 2025
dhpp morte investigacao homicidio faccao numeros estatistica setembro policia civil ceara
Segurança

Aumenta 16,4% índice de mortes violentas no Ceará em setembro de 2025

No acumulado, comparando janeiro a setembro de 2024 com os nove primeiros meses de 2025 houve redução

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra um momento de abordagem policial, com vários agentes da Guarda Municipal em ação. Um homem está sentado no chão, com as mãos amarradas para trás, sendo vigiado por policiais. Há várias viaturas e motos da Guarda Municipal ao fundo, e algumas pessoas observam a cena. A iluminação da área é uma mistura de luzes de sirenes e iluminação urbana.
Segurança

Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Celebração de Dia das Crianças era realizada no bairro Parangaba, na Capital

Redação
13 de Outubro de 2025
Fotos mostram uma caminhonete vermelha baleada por criminosos na Comunidade do Oitão Preto, em Fortaleza
Segurança

Erro fatal: integrantes de facção serão julgados por morte de turista em Fortaleza

Os empresários entraram na Comunidade do Oitão Preto em um carro e desobedeceram uma ordem de parada de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, segundo o MPCE

Messias Borges
13 de Outubro de 2025
Foto de peças apreendidas em desmanche desarticulado na Região Metropolitana de Fortaleza
Segurança

Polícia Civil desarticula desmanches de veículos e prende três suspeitos na Grande Fortaleza

Desmanches clandestinos funcionavam em sucatas

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral
Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra movimentação em frente ao Fórum Clóvis Bevilaqua, em Fortaleza. Em primeiro plano, é possível ver uma mulher de costas, blusa preta, saia e uma bolsa vermelha, e um homem de frente, com fone de ouvido, blusa azul e calça preta.
Segurança

Grupo é julgado no Ceará por tentar matar família de delatora de chefe da GDE

A denunciante foi assassinada, dois meses após o ataque criminoso contra os familiares

Messias Borges
12 de Outubro de 2025
Na imagem, está uma viatura de cor branca da Perícia Forense do Ceará em frente a uma delegacia; é dia e está com bastante sol.
Segurança

Homem morre afogado em lagoa no bairro Quintinho Cunha

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (11)

Redação
11 de Outubro de 2025