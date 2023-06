Podcast Pauta Segura: loterias e casas de jogos são as novas 'minas de ouro' do crime organizado

Tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, extorsão a serviços de internet. Organizações criminosas ampliaram seu "leque" no Ceará e têm como novas "minas de ouro" extorsões a loterias e casas de jogos. Esse é o assunto do 32º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (5).

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges detalharam a apuração de duas matérias veiculadas no DN, sobre organizações criminosas diferentes, com modus operandi semelhante: extorsão e participação em jogos de azar.

Na primeira matéria, o Jornal obteve áudios de ligações telefônicas e prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp em que uma facção carioca faz ameaças a funcionários de loterias, com o objetivo de tomar o controle de vários estabelecimentos, na periferia de Fortaleza.

Parte das ameaças é atribuída a João Vitor dos Santos, conhecido como 'Adidas', namorado de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade' (chefe do setor financeiro de uma facção carioca no Ceará). Ele integra a lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Na segunda matéria, uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aponta que um policial militar - o sargento Francisco Amaury da Silva Araújo - integra uma organização criminosa, investigada por envolvimento com jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão. O homem apontado pela Polícia como líder da quadrilha, Francisco Rogério de Sousa Rocha, foi preso.

O sargento Amaury também é acusado de participar das mortes de uma advogada e da mãe dela, no Município de Morrinhos, no Interior do Ceará, e investigado por outros dois homicídios e um caso de extorsão.

