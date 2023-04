Podcast Pauta Segura detalha apuração e aborda dúvidas por trás de morte de advogada em Morrinhos

Os policiais militares presos mataram mesmo a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, 34, e a mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, em Morrinhos, no Interior do Ceará? Quem mandou matá-las? Por quê? Essas e outras dúvidas foram discutidas no 23º episódio do podcast Pauta Segura, que foi disponibilizado nesta segunda-feira (3).

O editor de Segurança Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges contaram como chegou a notícia do crime, no dia 24 de março último; e da prisão dos PMs, no dia seguinte; além dos desdobramentos do duplo homicídio.

Rafaela era esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ela e a mãe, Maria Socorro, foram assassinadas a tiros. Os suspeitos presos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual e foram afastados da Corporação pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD).

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil