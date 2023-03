PMs suspeitos de matarem advogada e mãe em Morrinhos já foram presos por extorsão; veja detalhes

Os dois policiais militares presos por suspeita de participação nos assassinatos da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, no Município de Morrinhos, já haviam sido presos pelo crime de extorsão. A advogada era casada com um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A reportagem apurou, com fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que os PMs presos pelo duplo homicídio, no último sábado (24), são o sargento Francisco Amaury da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, Francisco Amaury foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com mais dois suspeitos, em um shopping na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, no dia 21 de fevereiro de 2018, por suspeita de extorsão a um homem.

A vítima já tinha procurado a Polícia Civil para denunciar que era ameaçada de morte, pelas redes sociais, devido a uma dívida financeira. No dia da abordagem policial, o homem e um amigo foram encontrar dois empresários para os quais ele devia o dinheiro e o policial militar, no shopping, quando foram surpreendidos pelos investigadores.

Ao ser interrogado na delegacia, o PM alegou que foi convidado para uma reunião de interesse de uma associação militar à qual pertencia e que não tinha conhecimento de que acontecia um crime de extorsão.

O trio foi solto em audiência de custódia, com aplicação de medidas cautelares, mas foi indiciado pelo 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários) pelo crime de extorsão, dois dias depois da prisão. O Inquérito Policial foi remetido ao Poder Judiciário.

Entretanto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu que novas diligências fossem realizadas sobre o caso, e o Inquérito voltou à Delegacia, por decisão da Justiça, em agosto de 2022. Desde então, a investigação ainda não foi concluída.

Já Daniel Medeiros foi detido junto de outros dois policiais militares, na Capital, no dia 14 de maio de 2020. O trio teria cobrado R$ 20 mil de um homem que mantinha equipamentos hospitalares de procedência duvidosa dentro da sua residência, conforme denúncia do MPCE.

A vítima da extorsão tinha apenas R$ 2 mil em espécie, valor que deu de imediato aos PMs. Mas levantou mais R$ 12 mil, com familiares e amigos, no mesmo dia, para não ser preso. Sentido-se lesado, o homem procurou a Polícia, que realizou a prisão em flagrante dos policiais.

"Ressalte-se que os acusados não registraram a suposta ocorrência de campo e não estavam utilizando a identificação funcional no fardamento, em desacordo com o regulamento da Polícia Militar", considerou o Ministério Público para denunciar o trio por extorsão, no dia 29 de outubro de 2021.

A Vara da Auditoria Militar do Ceará recebeu a denúncia, e os acusados viraram réus, em 13 de outubro do ano passado.

O soldado Daniel Medeiros negou o cometimento do crime, ao explicar para a Polícia Militar que abordou o suspeito de possuir material hospitalar irregular, mas não cobrou nenhum valor para liberá-lo. Sobre a ausência de anotação da equipe policial acerca da abordagem, alegou que foi uma ação "rotineira".

Prisão por duplo homicídio

Os dois policiais militares voltaram a ser presos no último sábado (25), por suspeita de participação no duplo homicídio que vitimou a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria e a mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, ocorrido no dia anterior.

As vítimas foram executadas próximo a uma agência bancária. Elas estavam na rua, quando foram surpreendidas por homens armados em uma motocicleta. A mãe da advogada ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) confirmou, em nota, que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) autuou em flagrante dois PMs pelo duplo homicídio, neste domingo (26).

Segundo a CGD, "equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Ceará deram início às diligências logo após o crime. No dia da ocorrência, uma moto preta sem placas, usada no crime, foi localizada e apreendida".

"A partir dessa informação, a polícia intensificou o trabalho investigativo e, na manhã de sábado (25), exatamente no mesmo lugar onde a moto usada no delito foi abandonada, os dois policiais militares foram abordados. Eles estavam em um veículo Colbat. No interior do carro, foram localizados dois capacetes. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Perícia Forense, inclusive aparelhos celulares", descreveu.

Os militares estão à disposição da Justiça. A DAI segue em investigações sobre o caso, "objetivando identificar as participações de outras pessoas no crime".

Os corpos de Rafaela e Maria Socorro foram enterrados em Morrinhos, no último sábado (25), quando a advogada completaria 35 anos de idade. O velório ocorreu no ginásio da Escola Coronel Virgílio Távora e o sepultamento, no Cemitério São José.

