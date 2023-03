Imagens da casa de advogada morta com a mãe em Morrinhos estavam em celular de PM preso por crime

Um dos policiais militares presos por suspeita de participação nos assassinatos da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, no Município de Morrinhos, tinha um vídeo da casa da advogada em seu aparelho celular.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, policiais civis afirmaram que tiveram acesso ao celular do sargento Francisco Amaury da Silva Araújo, autorizado por ele, e encontraram imagens que apontam a participação dele e do soldado Daniel Medeiros de Siqueira no duplo homicídio.

Em um dos vídeos, gravado no início de março deste ano, aparecem três homens dentro de um veículo, realizando um levantamento de endereço. Um dos ocupantes do automóvel fala para "parar atrás do carro dela". Um policial que atua na região confirmou que a imagem é da residência onde a advogada Rafaela Vasconcelos morava com o marido, um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os investigadores também encontraram duas fotografias de uma motocicleta Honda CB300, de cor preta, feitas no dia 22 de março último, dois dias antes do crime. A motocicleta, para os policiais civis, é a mesma que foi apreendida em um matagal e que teria sido utilizada pelos executores das duas mulheres, na última sexta (24).

O sargento Amaury, que está afastado da Polícia Militar por Licença para Tratamento de Saúde (LTS) há mais de 2 anos, alegou, em depoimento, que teve o celular tomado por um policial e que em nenhum momento permitiu o acesso ao aparelho. O militar negou participação no duplo homicídio e garantiu que não esteve em Morrinhos antes de ser preso, no último sábado (25).

Outro PM ficou nervoso

O outro policial militar preso, o soldado Siqueira, estava nervoso e chegou a se tremer, segundo os investigadores, que desconfiaram da versão que ele apresentou: que trafegava de Fortaleza para Acaraú, para ver uma mulher; e que tinha parado em um matagal para fazer necessidades fisiológicas, sendo que ele tinha passado há pouco tempo por um posto de combustíveis.

No seu interrogatório, Siqueira contou que também está de LTS, há menos de um mês, e manteve o que disse aos outros policiais, ao ser abordado. Ele não permitiu acesso ao seu celular e negou participação no crime ou que esteve em Morrinhos antes do dia 25.

A dupla foi presa em flagrante na manhã do último sábado (25), no mesmo local em que uma motocicleta foi apreendida, no dia anterior. A ação policial contou com a participação do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da PMCE; da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); e da Delegacia Municipal de Marco, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) confirmou, em nota, que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) autuou os dois PMs pelo duplo homicídio.

Tanto o sargento Francisco Amaury da Silva Araújo como o soldado Daniel Medeiros de Siqueira já haviam sido presos por crimes de extorsão, em 2018 e em 2020, respectivamente. O primeiro também é suspeito de um homicídio ocorrido em 2019.

Duplo homicídio em Morrinhos

A advogada Rafaela Vasconcelos de Maria e a mãe, Maria Socorro dos Vasconcelos, foram executadas próximo a uma agência bancária. Elas estavam na rua, quando foram surpreendidas por homens armados em uma motocicleta.

Maria Socorro ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), a OAB Subsecção Itapipoca, a OAB Subsecção Sobral, e a Comissão da Mulher Advogada da OAB-CE, lamentaram as mortes das mulheres.

"A Ordem repudia qualquer tipo de violência e se solidariza com a família e amigos neste momento de profunda dor. Informamos, ainda, que seguiremos atentos ao caso, designando uma comissão de advogados(as) da região para acompanhar, junto à polícia militar e civil, todos os desdobramentos da investigação e prisão dos suspeitos", diz o comunicado.

