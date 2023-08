Pizzaiolo preso no Ceará por extorquir mulheres cobrava das vítimas de R$ 300 a R$ 2 mil

O pizzaiolo Vanildo da Silva Tavares, preso nesta terça-feira (1º), no Interior do Ceará, vinha extorquindo vítimas cobrando de R$ 300 a R$ 2 mil, sob ameaça de divulgar fotos íntimas delas aos familiares e amigos. Tudo começava quando o suspeito e as vítimas começavam a conversar em um aplicativo de relacionamentos.

Os casos foram parar na Justiça após denúncias. Ainda em 2019, Vanildo foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de extorsão. O pizzaiolo também é suspeito de cometer o crime de falsidade ideológica, se passando por outras pessoas nas redes sociais.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a dois processos nos quais o homem é réu. Em uma das ocasiões, a vítima conta que recebeu a exigência que pagasse R$ 2 mil até o fim do dia, para que ele não enviasse fotos dela ao namorado. Ela decidiu chamar a Polícia para tentar o flagrante no momento da entrega do valor, mas o suspeito escapou.

INSTRUÇÕES

"No local combinado, a vítima recebeu instruções do criminoso de onde deveria deixar o dinheiro. O acusado o instruiu da seguinte forma: 'nessa avenida tem uma pizzaria, tem umas mesas na frente, debaixo do pé de pau do lado tem umas folhas de pé de pau, colocar no meio das folhas sem ninguém vê, discreto'".

A vítima simulou a entrega do montante, mas o suspeito teria percebido a presença de policiais civis nos arredores.

Em outra ocasião, Vanildo agiu de forma similar, tendo no dia 21 de maio de 2019 passado a exigir a quantia de R$ 300 para não divulgar as fotos e vídeos íntimos de uma mulher. Desta vez, o réu chegou a mandar mensagens ameaçando até mesmo o pai da jovem.

PRISÃO

O pizzaiolo foi preso na cidade de Aurora, após investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. Após receber denúncias do caso, a delegacia representou pela prisão preventiva do suspeito.

Conforme a Polícia, durante a abordagem policial, Vanildo tentou fugir da casa, mas foi capturado. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e encontra-se à disposição da Justiça.

