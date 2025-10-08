PF e Polícia Civil do CE cumprem mandados contra envolvidos em abusos sexuais na internet

A Polícia Federal deflagrou a Operação Nacional Proteção Integral III, nesta quarta-feira (8), com a participação das polícias civis de 16 estados. A ação visa prender criminosos envolvidos em abusos sexuais de crianças e adolescentes praticados pela internet. No Ceará, foi cumprido um mandado de busca por venda de material contendo cenas com menores em uma cidade do Interior que não foi informada.

Ao todo, a operação nacional cumpre 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva.

Equipes da Superintendência Regional da Polícia Federal e da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços investigados por compartilhamento de material de pornografia infantil. Em alguns locais, foram apreendidos computadores, celulares e mídias digitais que agora passam por perícia.

Dados da Operação Nacional Proteção Integral III:

Mandados de busca e apreensão: 182

Prisões em flagrante: 19 (em andamento)

Vítimas resgatadas: 1 (em andamento)

Policiais envolvidos: 617 federais e 273 civis

Além do Ceará, a operação contou com apoio de policiais de: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Conforme a PF, a Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano, reforçando o trabalho permanente de combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Números de prisão em alta

Legenda: Ao todo, 1.630 mandados de prisão já foram expedidos em 2025 contra foragidos condenados por crimes sexuais Foto: Divulgação/PF

Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a PF já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais em todo o País.

A Polícia Federal também faz um alerta aos pais e responsáveis: é essencial acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversar abertamente sobre riscos e orientar sobre como agir diante de contatos suspeitos em ambientes virtuais.