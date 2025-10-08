Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PF e Polícia Civil do CE cumprem mandados contra envolvidos em abusos sexuais na internet

Cidade do Interior do Estado é alvo de busca e apreensão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:20)
Segurança
Imagem de câmera e computador usado para registrar e armazenar imagens de menores
Legenda: Imagem de câmera e computador usado para registrar e armazenar imagens de menores
Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou a Operação Nacional Proteção Integral III, nesta quarta-feira (8), com a participação das polícias civis de 16 estados. A ação visa prender criminosos envolvidos em abusos sexuais de crianças e adolescentes praticados pela internet. No Ceará, foi cumprido um mandado de busca por venda de material contendo cenas com menores em uma cidade do Interior que não foi informada.

Ao todo, a operação nacional cumpre 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva.

Equipes da Superintendência Regional da Polícia Federal e da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços investigados por compartilhamento de material de pornografia infantil. Em alguns locais, foram apreendidos computadores, celulares e mídias digitais que agora passam por perícia.

Dados da Operação Nacional Proteção Integral III:

  • Mandados de busca e apreensão: 182
  • Prisões em flagrante: 19 (em andamento)
  • Vítimas resgatadas: 1 (em andamento)
  • Policiais envolvidos: 617 federais e 273 civis

Além do Ceará, a operação contou com apoio de policiais de: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Veja também

teaser image
Segurança

Cearense condenada por roubar cartões de crédito de idosos é presa na Itália

teaser image
Segurança

Delegado da Polícia Civil é demitido por tentar invadir terreno e ameaçar seguranças em Fortaleza

Conforme a PF, a Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano, reforçando o trabalho permanente de combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Números de prisão em alta

Ao todo, 1.630 mandados de prisão já foram expedidos em 2025 contra foragidos condenados por crimes sexuais
Legenda: Ao todo, 1.630 mandados de prisão já foram expedidos em 2025 contra foragidos condenados por crimes sexuais
Foto: Divulgação/PF

Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a PF já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais em todo o País. 

A Polícia Federal também faz um alerta aos pais e responsáveis: é essencial acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversar abertamente sobre riscos e orientar sobre como agir diante de contatos suspeitos em ambientes virtuais.

Assuntos Relacionados
Imagem de câmera e computador usado para registrar e armazenar imagens de menores
Segurança

PF e Polícia Civil do CE cumprem mandados contra envolvidos em abusos sexuais na internet

Cidade do Interior do Estado é alvo de busca e apreensão

Redação
Há 1 hora
Imagem do brasão da Interpol.
Segurança

Cearense condenada por roubar cartões de crédito de idosos é presa na Itália

A mulher realizava furtos de cartões de crédito dentro de agências bancárias em Milagres, no Interior do CE

Bergson Araujo Costa
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra o brasão e a farda de um delegado da Polícia Civil do Ceará, sem identificar o servidor público
Segurança

Delegado da Polícia Civil é demitido por tentar invadir terreno e ameaçar seguranças em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas, que assinou a demissão, concluiu que o servidor 'teria se utilizado de sua função policial para intimidar as pessoas que estavam no terreno, dando assim aparência de legalidade'

Redação
07 de Outubro de 2025
morte cvli fortaleza violencia ceara
Segurança

Violência e facções no CE: 'desafio que só vamos superar juntos', diz vice-governadora

Nessa segunda-feira (6) aconteceu a posse do atual Comitê Municipal de Fortaleza de Prevenção à Violência

Emanoela Campelo de Melo
07 de Outubro de 2025
ijf homicidio homem decapitado cozinheiro hospital vitima
Segurança

Cozinheiro que matou e decapitou funcionário do IJF é condenado a 25 anos e 9 meses de prisão

O crime aconteceu dentro do hospital, em abril de 2024

Redação
06 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do prefeito de Aquiraz e dos ônibus que queimaram.
Segurança

Incêndio de quatro ônibus escolares em Aquiraz foi causado por curto-circuito, aponta Pefoce

O fogo começou na parte da frente de um dos ônibus, perto do motor, por conta de um curto-circuito nos cabos de energia

Bergson Araujo Costa
06 de Outubro de 2025
Foto de criança de 1 ano que morreu após se afogar no Ceará.
Segurança

Menina de 1 ano morre após se afogar em balde em casa no Cariri

A menina foi socorrida com vida, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu

Redação
06 de Outubro de 2025
jose mario zm facção comando vermelho julgado condenado
Segurança

'ZM', principal líder do CV do Ceará escondido no RJ é condenado a 9 anos de prisão

O faccionado está na lista dos mais procurados da SSPDS-CE

Emanoela Campelo de Melo
06 de Outubro de 2025
Foto mostra uma viatura da Polícia Civil do Ceará, ao lado de um veículo Jeep Renegade branco, recuperado pela Polícia. Os dois carros estão em frente à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, em Fortaleza
Segurança

Como funcionava esquema de furto de carros alugados de locadora no bairro Meireles, em Fortaleza

O suspeito de praticar os furtos está foragido. Já um empresário que teria recebido os veículos furtados foi preso em flagrante

Redação
06 de Outubro de 2025
Foto de operação do Ibama na Feira da Parangaba, em Fortaleza. Na foto está uma servidora do Ibama segurando gaiolas, e ao fundo há um homem algemado no chão.
Segurança

Operação do Ibama na Feira da Parangaba multa 34 pessoas em R$ 465 mil por tráfico de animais

Quatro traficantes de animais foram presos pela Polícia Civil em Fortaleza

Redação
05 de Outubro de 2025
Fachada da Delegacia Regional de Itapipoca.
Segurança

Casal é morto em duplo homicídio em Itapipoca, interior do Ceará

Crime foi registrado na manhã de sábado (4)

Redação
05 de Outubro de 2025
feminicidio garçom acusado julgamento garota de programa morte mulher
Segurança

Garçom acusado de matar mulher por não concordar com preço do programa tem júri marcado

O Ministério Público do Ceará aponta que o denunciado cometeu feminicídio não íntimo

Emanoela Campelo de Melo
05 de Outubro de 2025
Foto de David Luiz, Polícia conclui inquérito e pede arquivamento de acusação contra David Luiz por falta de provas
Segurança

Polícia de Fortaleza encerra investigação e não indicia David Luiz por suposta ameaça à cearense

A jovem alegava ter sido ameaçada de morte por David Luiz após um caso extraconjugal

Ian Laurindo*
04 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais municipais de Juazeiro do Norte, fardados, de costas. A farda é azul escura, com detalhes brancos
Segurança

Policial municipal de Juazeiro do Norte é investigado por apresentar 33 atestados médicos falsos

A falsificação foi confirmada pelos próprios médicos que teriam emitido tais documentos, segundo o Diário Oficial do Município

Redação
04 de Outubro de 2025
onibus acidente aquiraz motociclista morte
Segurança

Vídeo: Homem morre em acidente de trânsito envolvendo ônibus desgovernado em Aquiraz

A Polícia Civil do Ceará diz que investiga o caso

Redação
04 de Outubro de 2025
cassio santana pistoleiro mortes homicidios juri popular faccao
Segurança

Júri do pistoleiro Cássio Santana é marcado; vítima teve cadeado colocado na boca e orelha cortada

Julgamento acontece após 22 anos do crime. Cássio também foi acusado por outros crimes, como a morte do radialista Nicanor Linhares e por uma chacina

Redação
04 de Outubro de 2025
chacina mortes guaraciaba do norte prisoes condenado
Segurança

Trio membro da GDE flagrado com coletes à prova de balas após chacina no Ceará é condenado

O crime e as prisões aconteceram na cidade de Guaraciaba do Norte. Somadas, as penas dos acusados chegam a quase 63 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo
03 de Outubro de 2025
Mayara Kelly, da polícia militar do Ceará, fardada, posa para selfie dentro de um carro. Imagem usada em matéria sobre prisão por lavar viatura usando a farda do PM.
Segurança

PM punida por lavar carro fardada ficará presa dois dias em quartel no CE: 'Sanção grave'

Mayara Kelly Melo Mota disse que cumprirá a pena "de cabeça erguida"

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagens de viaturas da polícia civil do ceará.
Segurança

Membro do Comando Vermelho é preso suspeito de torturar e matar adolescente

A jovem teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca

Redação
02 de Outubro de 2025
latrocinio morte motouber vítima roubo fortaleza
Segurança

Bombeiro militar é preso por latrocínio de motorista de APP em Fortaleza

A vítima esperava o embarque de uma passageira quando foi abordada

Redação
02 de Outubro de 2025