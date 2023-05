Operação de combate ao abuso e exploração sexual de menores prende ao menos 80 suspeitos no Ceará

Ao menos 80 suspeitos já foram presos na Operação 'Caminhos Seguros', de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O balanço é referente ao período de 2 de maio, quando iniciou a ofensiva, até as 16h desta quinta-feira (18). As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Conforme o levantamento do órgão, entre as prisões realizadas hoje, a Polícia Civil capturou um homem de 50 anos, suspeito de estupro de vulnerável em Caucaia. A investigação teve início após a enteada do suspeito tomar conhecimento do caso.

Na última sexta-feira (12), dois homens já haviam sido presos em uma outra ação na Capital, condenados por crimes de estupro de vulnerável. As capturas foram realizadas nos bairros Parangaba e Vila Velha.

Outros quatro suspeitos de estupro contra familiares foram presos em ações realizadas pela PC-CE e a Polícia Civil do Pará (PCPA), na última quarta-feira (10). As capturas ocorreram, nos dias 9 e 10, nos municípios de Maracanaú, Fortim e Jucás, e no estado do Pará.

Já no início do mês, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou dois homens envolvidos em crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável. As prisões aconteceram em Camocim e Sobral.

Operação

A operação é coordenada pela SSPDS, no Ceará, por meio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e dos seus órgãos vinculados – Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia MIlitar do Ceará (PMCE) e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Também atuam na operação a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e parceiros, como prefeituras e conselhos tutelares.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou em mais de 220 procedimentos de fiscalização de veículos e pessoas, além de ter fiscalizado 24 locais e alcançado mais de 250 pessoas em ações de conscientização.

A ofensiva começou no dia 2 de maio. Em todo o Ceará, foram realizadas mais de 10 mil abordagens e mais de 4,1 mil veículos foram fiscalizados.

Samuel Elânio, titular da SSPDS, destacou as vertentes da operação.

"As prisões são fruto do trabalho integrado das Forças de Segurança Pública do Estado do Ceará. Outras capturas ainda podem acontecer até a finalização da operação. Ao mesmo tempo, também foram realizadas palestras em escolas, nas quais aproximadamente seis mil pessoas estiveram presentes. Essas palestras também resultaram em prisões e isso tem sido bastante proveitoso. Nós vamos seguir atuando nessa parceria entre as forças de segurança, sejam estaduais, sejam federais, ou municipais", afirmou o secretário.