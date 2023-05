Receita Federal apreende R$ 2 mil em cédulas falsas no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu, na manhã nesta quinta-feira (18), uma encomenda postal contendo R$ 2 mil em cédulas falsas. O pacote, interceptado no Aeroporto de Fortaleza, foi enviado de Vitória, no Espírito Santo, e tinha a capital do Ceará como destino.

Ao todo, foram apreendidas 15 cédulas de R$ 100 e 10 cédulas de R$ 50. O dinheiro falso será entregue às autoridades policiais, que farão o devido processo criminal.

Segundo o Código Penal, falsificar, fabricar ou alterar qualquer tipo de moeda legal no País - ou no estrangeiro - é crime, com pena de reclusão, de três a 12 anos, e multa.

De acordo com o parágrafo 1 do artigo 289 do Código Penal, as mesmas penas estão sujeitas a quem, "por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.”