Homem é baleado e morre ao se abrigar em Cras, em Caucaia; duas pessoas ficam feridas

Um homem foi morto após ser baleado e tentar se abrigar no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Edson da Mota Corrêa, em Caucaia, na Grande Fortaleza, nesta quinta-feira (18). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar e a Polícia Civil realizam diligências na região para tentar prender os envolvidos na ação criminosa.

Os levantamentos preliminares apontam que um homem foi baleado e, para fugir dos suspeitos, entrou no prédio público, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas foram atingidas e encaminhadas posteriormente para unidades de saúde para atendimento.

"Ninguém foi, até o momento, identificado formalmente. Além da PC-CE e da PMCE, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência, que segue em andamento. As investigações ficam a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia", informou a SSPDS em comunicado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia, que gerencia o Hospital Municipal Dr. Abelardo Gadelha da Rocha, as duas pessoas baleadas são do sexo feminino. "Uma das pacientes encontra-se com o quadro considerado estável e foi transferida para outra unidade hospitalar. Já a outra paciente atingida pelos disparos, neste momento, encontra-se em centro cirúrgico", diz a pasta, em nota.

"A Prefeitura de Caucaia reforça que está prestando total apoio às famílias das vítimas envolvidas no ocorrido", finaliza o texto.

Denúncias

A Polícia informou ainda, caso a população possa contribuir com as investigações, repasse informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

As informações podem ser passadas também para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181 (WhatsApp). O sigilo e o anonimato são garantidos.

